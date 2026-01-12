Συγγνώμη Μπέρενς σε Κούτσια: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά μου»
SPORTS
Γιώργος Κούτσιας Λουγκάνο Κέβιν Μπέρενς

Συγγνώμη Μπέρενς σε Κούτσια: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά μου»

Ο Γερμανός επιθετικός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την επίθεση στον Έλληνα διεθνή κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα – Πειθαρχικά μέτρα από τον ελβετικό σύλλογο

Συγγνώμη Μπέρενς σε Κούτσια: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά μου»
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τέλος στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε μετά την αδιανόητη επίθεση του Κέβιν Μπέρενς στον Γιώργο Κούτσια επιχείρησε να βάλει η Λουγκάνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ελβετική ομάδα καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό που έλαβε χώρα στο φιλικό με τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ γνωστοποίησε τη δημόσια συγγνώμη του Γερμανού φορ προς τον νεαρό Έλληνα επιθετικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λουγκάνο

«Αφού εξέτασε με μεγάλη σοβαρότητα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν την τελευταία ημέρα του χειμερινού προπονητικού καμπ στο Μπένιντορμ, η Λουγκάνο επαναλαμβάνει με έμφαση ότι συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές με τις αξίες, τις αρχές και την αθλητική κουλτούρα του συλλόγου.

Πέρα από στιγμές νευρικότητας που μπορεί να προκύψουν περιστασιακά σε αγωνιστικό πλαίσιο, μια τέτοια αντίδραση είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει ποτέ να εκδηλώνεται από έναν παίκτη, πόσο μάλλον από επαγγελματίες με την εμπειρία του Κέβιν Μπέρενς.

Ο ποδοσφαιριστής, πριν από την προπόνηση που άνοιξε την εβδομάδα, ζήτησε συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες του και ιδίως από τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος εμπλέκεται στο περιστατικό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.

“Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι συνέβη, πρώτα απ’ όλα από τον Κούτσια. Η συμπεριφορά μου απέναντί του ήταν ακατάλληλη και απαράδεκτη, όπως και οι χαρακτηρισμοί που του απεύθυνα.

Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο. Ανεξάρτητα από την ένταση της στιγμής, δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψω στον εαυτό μου μια τέτοια συμπεριφορά”.

Όπως ανακοινώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, η Λουγκάνο χειρίστηκε την κατάσταση εσωτερικά και αξιολόγησε και έλαβε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες της και την ευθύνη που έχει κάθε μέλος έναντι της ομάδας και του συλλόγου».


Κλείσιμο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης