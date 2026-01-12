Συγγνώμη Μπέρενς σε Κούτσια: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά μου»
Συγγνώμη Μπέρενς σε Κούτσια: «Απαράδεκτη η συμπεριφορά μου»
Ο Γερμανός επιθετικός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την επίθεση στον Έλληνα διεθνή κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα – Πειθαρχικά μέτρα από τον ελβετικό σύλλογο
Τέλος στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε μετά την αδιανόητη επίθεση του Κέβιν Μπέρενς στον Γιώργο Κούτσια επιχείρησε να βάλει η Λουγκάνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ελβετική ομάδα καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό που έλαβε χώρα στο φιλικό με τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ γνωστοποίησε τη δημόσια συγγνώμη του Γερμανού φορ προς τον νεαρό Έλληνα επιθετικό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λουγκάνο
«Αφού εξέτασε με μεγάλη σοβαρότητα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν την τελευταία ημέρα του χειμερινού προπονητικού καμπ στο Μπένιντορμ, η Λουγκάνο επαναλαμβάνει με έμφαση ότι συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές με τις αξίες, τις αρχές και την αθλητική κουλτούρα του συλλόγου.
Πέρα από στιγμές νευρικότητας που μπορεί να προκύψουν περιστασιακά σε αγωνιστικό πλαίσιο, μια τέτοια αντίδραση είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει ποτέ να εκδηλώνεται από έναν παίκτη, πόσο μάλλον από επαγγελματίες με την εμπειρία του Κέβιν Μπέρενς.
Ο ποδοσφαιριστής, πριν από την προπόνηση που άνοιξε την εβδομάδα, ζήτησε συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες του και ιδίως από τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος εμπλέκεται στο περιστατικό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.
“Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι συνέβη, πρώτα απ’ όλα από τον Κούτσια. Η συμπεριφορά μου απέναντί του ήταν ακατάλληλη και απαράδεκτη, όπως και οι χαρακτηρισμοί που του απεύθυνα.
Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο. Ανεξάρτητα από την ένταση της στιγμής, δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψω στον εαυτό μου μια τέτοια συμπεριφορά”.
Όπως ανακοινώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, η Λουγκάνο χειρίστηκε την κατάσταση εσωτερικά και αξιολόγησε και έλαβε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες της και την ευθύνη που έχει κάθε μέλος έναντι της ομάδας και του συλλόγου».
“𝗖𝗵𝗶𝗲𝗱𝗼 𝘀𝗰𝘂𝘀𝗮 𝗮 𝗞𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗮𝘀, 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯”— FC Lugano (@FCLugano1908) January 12, 2026
In seguito a quanto accaduto durante l’amichevole contro il Viktoria Plzeň, il FC Lugano ribadisce l’importanza del rispetto e dei valori che contraddistinguono il Club.
Kevin Behrens ha…
