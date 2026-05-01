Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR

Η BMW προχώρησε σε μια ασυνήθιστη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, παρουσιάζοντας μια ειδική έκδοση της M2 μαζί με αντίστοιχες εκδόσεις των δίτροχων superbikes S 1000 RR και M 1000 RR, αποκλειστικά για τη Ν. Αφρική.





Η νέαξεχωρίζει αισθητικά χάρη στο χρώμα Black Sapphire και τις κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ διαθέτει χαμηλωμένη ανάρτηση κατά 20 χιλιοστά, ζάντες M Performance 20 ιντσών μπροστά και 21 πίσω, καθώς και αεροδυναμικά βοηθήματα όπως νέο splitter, διαχύτη και σταθερή πίσω αεροτομή.Η εξάτμιση τηςενισχύει το σπορ χαρακτήρα της, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί ο συνδυασμός μαύρου και κόκκινου.Η παραγωγή της M2 RR Edition περιορίζεται σε μόλιςαυτοκίνητα. Τα μισά θα εξοπλίζονται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και τα υπόλοιπα με αυτόματο 8 σχέσεων, ενισχύοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης.