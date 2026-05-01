Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR
Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR

Η βαυαρική φίρμα ενώνει αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα σε μια σπάνια έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με μόλις 10 μονάδες από κάθε μοντέλο.

Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR

Η BMW προχώρησε σε μια ασυνήθιστη συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, παρουσιάζοντας μια ειδική έκδοση της M2 μαζί με αντίστοιχες εκδόσεις των δίτροχων superbikes S 1000 RR και M 1000 RR, αποκλειστικά για τη Ν. Αφρική.

Η νέα M2 RR Edition ξεχωρίζει αισθητικά χάρη στο χρώμα Black Sapphire και τις κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ διαθέτει χαμηλωμένη ανάρτηση κατά 20 χιλιοστά, ζάντες M Performance 20 ιντσών μπροστά και 21 πίσω, καθώς και αεροδυναμικά βοηθήματα όπως νέο splitter, διαχύτη και σταθερή πίσω αεροτομή.
Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR

Η εξάτμιση της Akrapovič ενισχύει το σπορ χαρακτήρα της, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί ο συνδυασμός μαύρου και κόκκινου.

Η παραγωγή της M2 RR Edition περιορίζεται σε μόλις 10 αυτοκίνητα. Τα μισά θα εξοπλίζονται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και τα υπόλοιπα με αυτόματο 8 σχέσεων, ενισχύοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης.
Νέες συλλεκτικές εκδόσεις για BMW M2 και S 1000 RR/M 1000 RR

Στο ίδιο πνεύμα, οι S 1000 RR και M 1000 RR αποκτούν αντίστοιχη αισθητική ταυτότητα, με μαύρο χρώμα Black Storm Metallic και κόκκινες λεπτομέρειες. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει εξάτμιση της Akrapovič, ενώ η M 1000 RR ξεχωρίζει επιπλέον με τροχούς από ανθρακονήματα.

