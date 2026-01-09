Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η ομάδα μπάσκετ της Παρτίζαν δάνεισε στην ποδοσφαιρική ομάδα 1,5 εκατ. ευρώ για να περάσει έλεγχο της UEFA
Στην ανακοίνωσή της η Παρτίζαν υποστηρίζει ότι τα χρήματα θα επιστραφούν στο μπασκετικό τμήμα, μετά την πώληση του Γκριμάλντο
Η ποδοσφαιρική ομάδα της Παρτίζαν βρίσκεται σε δύσκολη θέση οικονομικά και με τα υπάρχοντα δεδομένα δε θα μπορούσε να περάσει τον οικονομικό έλεγχο της UEFA για την επόμενη σεζόν.
Όμως το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου έδειξε την αλληλεγγύη του και στήριξε έμπρακτα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Συγκεκριμένα η ομάδα μπάσκετ της Παρτίζαν δάνεισε ένα ποσό της τάξεως των 1.500.000 ευρώ στην ποδοσφαιρική ομάδα προκειμένου να επιτύχει στον οικονομικό έλεγχο.
Αναλυτικά, η Παρτιζάν αναφέρει:
«Η ποδοσφαιρική ομάδα Παρτιζάν και η ομάδα μπάσκετ Παρτιζάν κατέληξαν σε συμφωνία για βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας UEFA.
Προβλέπεται ότι η ομάδα ποδοσφαίρου της Παρτιζάν θα επιστρέψει τα κεφάλαια αμέσως μετά την υλοποίηση και την εισροή χρημάτων από τη μεταγραφή του παίκτη Γκριμάλντο, η οποία αναμένεται στις 16 Ιανουαρίου και το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου.»
