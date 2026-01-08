Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
«Τιμωρία» Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Ύπνος στο προπονητικό μετά τον αποκλεισμό-σοκ!
Ο «Special One» ανάγκασε τους παίκτες του να διανυκτερεύσουν στο Σεϊσάλ μετά την ήττα από την Μπράγκα, ελπίζοντας... να μην κλείσουν μάτι από τις σκέψεις
Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δείξει τη γνώριμη σκληρή του πλευρά στη δεύτερη θητεία του στην Μπενφίκα. Μετά την οδυνηρή ήττα με 3-1 από την Μπράγκα στον ημιτελικό του League Cup το βράδυ της Τετάρτης (7/1), ο Πορτογάλος τεχνικός επέβαλε «εγκλεισμό» στην ομάδα του, στέλνοντάς τους παίκτες απευθείας στο προπονητικό κέντρο του Σεϊσάλ αντί για τα σπίτια τους.
«Ελπίζω να μην κοιμηθούν καθόλου»
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αποκλεισμό, ο Μουρίνιο γνωστοποίησε τις προθέσεις του. Παρόλο που η ομάδα του έτρεχε ένα αήττητο σερί 11 αγώνων πριν από αυτό το ματς, η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και η αποβολή του Νικολάς Οταμέντι στο 90' εξόργισαν τον προπονητή.
«Οι παίκτες θα κοιμηθούν στο Σεϊσάλ. Την Πέμπτη υπάρχει προπόνηση και την επόμενη μέρα πάλι προπόνηση», ήταν η εντολή του.
«Μόλις φτάσουμε, ο καθένας θα πάει στο δωμάτιό του. Ελπίζω να κοιμηθούν όσο καλά θα κοιμηθώ κι εγώ, δηλαδή καθόλου. Θέλω να μείνουν ξύπνιοι και να σκεφτούν πολύ, όπως θα σκεφτώ κι εγώ».
Ο Μουρίνιο αποκάλυψε πως στα αποδυτήρια έκανε «μονόλογο», καθώς δεν θεωρούσε τη στιγμή κατάλληλη για διάλογο, κάτι που προγραμμάτισε να γίνει στην προπόνηση της επόμενης ημέρας.
Το αγωνιστικό υπόβαθρο του αποκλεισμού
Η Μπράγκα κυριάρχησε από νωρίς, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο με τους Πάου Βίκτορ (19') και Ροντρίγκο Ζαλασάρ (32'). Η Μπενφίκα αντέδρασε προσωρινά με πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη στο 64', αλλά ο Γκούσταφ Λαγκερμπιέλκε στο 81' «σφράγισε» την πρόκριση για τους «Αρσεναλίστας».
Η απόφαση του Μουρίνιο για το Σεϊσάλ δεν είναι μόνο τιμωρητική αλλά και προπαρασκευαστική. Με το League Cup να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Μπενφίκα στρέφεται στο Κύπελλο Πορτογαλίας, όπου την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) αντιμετωπίζει την Πόρτο στο «Ντραγκάο» για τα προημιτελικά.
