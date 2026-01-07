Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Άρνε Σλοτ: «Με πληγώνει να ακούω ότι η Λίβερπουλ είναι βαρετή, αλλά δεν διαφωνώ απόλυτα»
Πριν το κρίσιμο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ο Ολλανδός τεχνικός παραδέχεται το πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων, ενώ αγωνιά για τη συμμετοχή του πρώτου σκόρερ, Ουγκό Εκιτικέ
Η Λίβερπουλ μπορεί να τρέχει ένα αήττητο σερί εννέα αγώνων, όμως το κλίμα στο «Άνφιλντ» δεν είναι το ιδανικό. Οι πρόσφατες ισοπαλίες με Λιντς και Φούλαμ έχουν προκαλέσει κύμα κριτικής από τους οπαδούς, οι οποίοι κατηγορούν την ομάδα για «ανιαρό και βαρετό» ποδόσφαιρο. Ο Άρνε Σλοτ, μιλώντας ενόψει του αυριανού (08/01) ντέρμπι κορυφής με την Άρσεναλ, εμφανίστηκε ειλικρινής και προβληματισμένος.
«Θέλω ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά δυσκολευόμαστε»
Ο Ολλανδός τεχνικός δεν κρύφτηκε πίσω από τα αποτελέσματα, παραδεχόμενος ότι η εικόνα της ομάδας του απέχει από αυτό που οραματίζεται.
«Είναι δύσκολο να ακούω τις λέξεις "βαρετή και ανιαρή", αλλά δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ απόλυτα. Θα χρησιμοποιούσα διαφορετικές λέξεις, αλλά καταλαβαίνω την κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οι ομάδες μου είναι γνωστές για το επιθετικό τους ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να το κάνουμε και εδώ, αλλά δυσκολευόμαστε πολύ να δημιουργήσουμε κλασικές ευκαιρίες».
Η «γλώσσα» των αριθμών
Τα στατιστικά της Opta επιβεβαιώνουν την αίσθηση των φιλάθλων. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας με τις μεγάλες ευκαιρίες (53), έχοντας σημειώσει μόλις 32 γκολ. Την ίδια ώρα, η πρωτοπόρος Άρσεναλ (62 ευκαιρίες / 40 γκολ) και η Μάντσεστερ Σίτι (65 ευκαιρίες / 44 γκολ) δείχνουν να βρίσκονται σε άλλο επίπεδο παραγωγικότητας.
Ντέρμπι «αποδείξεων» στο Λονδίνο
Το παιχνίδι στο «Emirates» (Πέμπτη, 22:00 ώρα Ελλάδος) είναι καθοριστικό. Οι «Reds» βρίσκονται στην 4η θέση, 14 βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, και μια νέα απώλεια θα τους θέσει οριστικά εκτός μάχης τίτλου.
Η συμμετοχή του πρώτου σκόρερ της ομάδας, Ουγκό Εκιτικέ, είναι εξαιρετικά αμφίβολη λόγω τραυματισμού. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την αποψινή προπόνηση.
«Πρέπει να βρούμε λύσεις απέναντι σε ομάδες που παίζουν κλειστά. Δουλεύουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε το θέαμα, αλλά προτεραιότητα παραμένει η νίκη», κατέληξε ο Σλοτ, δίνοντας το στίγμα για τη δύσκολη συνέχεια.
