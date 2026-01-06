Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που καλείται να βγει μπροστά στα δύσκολα: Το άγνωστο δράμα που συγκλονίζει
Ο Ντάρεν Φλέτσερ μπορεί για πολλούς να περνούσε επί χρόνια «κάτω από το ραντάρ», ωστόσο η ζωή και η πορεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζουν σενάριο ταινίας

Μόλις επτά μήνες μετά την ανάληψη της ομάδας Under-18 του συλλόγου, ο Σκωτσέζος βρίσκεται πλέον στον πάγκο της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής, μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ενός παγκόσμιου ποδοσφαιρικού κολοσσού σε περίοδο έντονης κρίσης.

Την Boxing Day, ο Φλέτσερ και η σύζυγός του, Χέιλι, παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα από τα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ» τον 18χρονο γιο τους, Τζακ, να περνά ως αλλαγή στο ημίχρονο αντί του Μέισον Μάουντ. Ο δίδυμος αδελφός του, Τάιλερ, βρέθηκε επίσης για πρώτη φορά στην αποστολή της Γιουνάιτεντ, στη νίκη με 1-0 επί της Νιούκαστλ – το τελευταίο παιχνίδι που έμελλε να κερδίσει ο Αμορίμ στον πάγκο.

