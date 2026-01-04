Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Σίτι – Τσέλσι και τα ματς των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Νάπολι

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας του έτους, με το ντέρμπι Σίτι – Τσέλσι και τις αναμετρήσεις των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Νάπολι να ξεχωρίζουν. Aναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων στις 04/01:
13:30 Serie A Λάτσιο – Νάπολι / COSMOTE Sport 1HD
14:00 Championship Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι / COSMOTE Sport 2HD
14:30 Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League
15:00 La Liga Σεβίλλη – Λεβάντε / Novasports 1HD
16:00 Serie A Φιορεντίνα – Κρεμονέζε / COSMOTE Sport 1HD
17:00 Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
17:00 Premier League Τότεναμ – Σάντερλαντ / Novasports Prime
17:00 Premier League Έβερτον – Μπρέντφορντ / Novasports Start
17:00 Premier League Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας / Novasports 2HD
17:00 Championship Νόριτς – Στόουκ / COSMOTE Sport 2HD
17:15 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις / Novasports 1HD
17:30 Liga Portugal Betclic Ρίο Άβε – Κάζα Πία / COSMOTE Sport 3 HD
19:00 Serie A Ελλάς Βερόνα – Τορίνο / COSMOTE Sport 1 HD
19:30 Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι / Novasports Premier League
19:30 La Liga Αλαβές – Οβιέδο / Novasports Start
19:30 La Liga Μαγιόρκα – Τζιρόνα / Novasports 1HD
19:30 Roshn Saudi League Ντάμακ – Αλ Χιλάλ / COSMOTE Sport 2 HD
20:00 Liga Portugal Σάντα Κλάρα – Πόρτο / COSMOTE Sport 3 HD
21:00 Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών Νότια Αφρική – Καμερούν / EPT2 ΣΠΟΡ
21:45 Serie A Ίντερ – Μπολόνια / COSMOTE Sport 1 HD
22:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports Prime
22:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ / Novasports 2HD

