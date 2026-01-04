Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Σίτι – Τσέλσι και τα ματς των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Νάπολι
Aναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας του έτους, με το ντέρμπι Σίτι – Τσέλσι και τις αναμετρήσεις των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Νάπολι να ξεχωρίζουν. Aναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων στις 04/01:
13:30 Serie A Λάτσιο – Νάπολι / COSMOTE Sport 1HD
14:00 Championship Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι / COSMOTE Sport 2HD
14:30 Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Novasports Premier League
15:00 La Liga Σεβίλλη – Λεβάντε / Novasports 1HD
16:00 Serie A Φιορεντίνα – Κρεμονέζε / COSMOTE Sport 1HD
17:00 Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
17:00 Premier League Τότεναμ – Σάντερλαντ / Novasports Prime
17:00 Premier League Έβερτον – Μπρέντφορντ / Novasports Start
17:00 Premier League Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας / Novasports 2HD
17:00 Championship Νόριτς – Στόουκ / COSMOTE Sport 2HD
17:15 La Liga Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις / Novasports 1HD
17:30 Liga Portugal Betclic Ρίο Άβε – Κάζα Πία / COSMOTE Sport 3 HD
19:00 Serie A Ελλάς Βερόνα – Τορίνο / COSMOTE Sport 1 HD
19:30 Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι / Novasports Premier League
19:30 La Liga Αλαβές – Οβιέδο / Novasports Start
19:30 La Liga Μαγιόρκα – Τζιρόνα / Novasports 1HD
19:30 Roshn Saudi League Ντάμακ – Αλ Χιλάλ / COSMOTE Sport 2 HD
20:00 Liga Portugal Σάντα Κλάρα – Πόρτο / COSMOTE Sport 3 HD
21:00 Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών Νότια Αφρική – Καμερούν / EPT2 ΣΠΟΡ
21:45 Serie A Ίντερ – Μπολόνια / COSMOTE Sport 1 HD
22:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports Prime
22:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Κάδιθ / Novasports 2HD
