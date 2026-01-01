Γενέθλια στο γήπεδο για την Σπανού: Πρώτη προπόνηση για το νέο αστέρι της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos A.C. (@panathinaikos_1908)

Την πρώτη της προπόνηση με τη νέα της ομάδα, τον Παναθηναϊκό , έκανε η Άρτεμις Σπανού. Η 33χρονη διεθνής πάουερ φόργουορντ και σέντερ που επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα για να ανεβάσει επίπεδο εντός και εκτός συνόρων τον Παναθηναϊκό, προπονήθηκε υπό τις οδηγίες της Σελέν Ερντέμ.Μάλιστα είχε γενέθλια (1/1/1993) και οι συμπαίκτριές της της είχαν ετοιμάσει μια τούρτα έκπληξη.Στην προπόνηση της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» γεννήθηκε στη Ρόδο , κατάγεται από τη Λέρο και είναι μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες μπασκετμπολίστριες με σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό.

Έχει σπουδάσει ψυχολογία με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Ρόμπερτ Μόρις των ΗΠΑ με εξειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία.

Έχει συμμετοχές στις εθνικές ομάδες Κορασίδων. Νεανίδων και γυναικών.

Τα αθλητικά της επιτεύγματα είναι πολλά και ξεχωρίζουν οι εξής διακρίσεις:

-Πρώτη σκόρερ Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης νεανίδων Β΄ κατηγορίας: 2010 (148 π.)

-MVP Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης νεανίδων Β΄ κατηγορίας: 2010.

-Κορυφαία ρούκι της χρονιάς στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ: 2011

-Ένατη θέση στην ψηφοφορία της FIBA Europe για την κορυφαία Ευρωπαία νέα παίκτρια του 2011.

-Τρίτη θέση στην ψηφοφορία της FIBA Europe για την κορυφαία Ευρωπαία νέα παίκτρια του 2013.

-Κύπελλο Ισπανίας 2015

-Το 2017, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέλαβε την 4η θέση με την Εθνική Ομάδα Γυναικών

-Τον Ιανουάριο του 2020, επιλέχθηκε και κλήθηκε στο Hall of Fame του Ρόμπερτ Μόρις των ΗΠΑ, όπου και βραβεύθηκε, για την άκρως τιμητική και κορυφαία διάκριση της. Παράλληλα ανακοινώθηκε ως η πολυτιμότερη παίχτρια στο NCAA της Αμερικής, για την δεκαετία 2010-2020.

-2 Πρωταθλήματα Πολωνίας: 2018 και 2021

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό της

2006-2010 Πανιώνιος

2010-2014 Κολλέγιο Ρόμπερτ Μόρις (ΗΠΑ)

2014-2015 Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης (Τουρκία)

2015-2017 Ούνι Ζιρόνα (Ισπανία)

2017-2018 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2018-2019 UNI Γκιορ (Ουγγαρία)

2019-2020 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2020-2021 Άρκα Γκντίνια (Πολωνία)

2021-2023 Πολκοβίτσε (Πολωνία)

2023-2025 Bourge (Γαλλία)

2025 Μπρνο (Τσεχία)

2025 Παναθηναϊκός