Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, δεν προπονήθηκε ο Γκράντ
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέριαν Γκραντ

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, δεν προπονήθηκε ο Γκράντ

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων, απρόοπτο και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, δεν προπονήθηκε ο Γκράντ
Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15) βρίσκεται προ των πυλών.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την γρίπη Α να έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος παικτών και σταφ με τους περισσότερους να είναι κλινήρεις. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε και πλέον το τριφύλλι προετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, νέα προβλήματα εμφανίστηκαν στο «πράσινο» στρατόπεδο μία μέρα πριν το τζάμπολ με τον Τζέριαν Γκραντ να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και να μην προπονείται σήμερα (01/01) κυρίως με σκοπό να προστατευτεί, όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός θεωρώντας πως θα είναι έτοιμος για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στάθηκε εν μέρει άτυχος, καθώς χτύπησε δέκα λεπτά πριν την προπόνηση στο δάχτυλό του με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική η οποία όμως βγήκε καθαρή.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης