Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, δεν προπονήθηκε ο Γκράντ
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, δεν προπονήθηκε ο Γκράντ
Ο Τζέριαν Γκραντ δεν προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων, απρόοπτο και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ
Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15) βρίσκεται προ των πυλών.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την γρίπη Α να έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος παικτών και σταφ με τους περισσότερους να είναι κλινήρεις. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε και πλέον το τριφύλλι προετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ωστόσο, νέα προβλήματα εμφανίστηκαν στο «πράσινο» στρατόπεδο μία μέρα πριν το τζάμπολ με τον Τζέριαν Γκραντ να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και να μην προπονείται σήμερα (01/01) κυρίως με σκοπό να προστατευτεί, όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός θεωρώντας πως θα είναι έτοιμος για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».
Μάλιστα και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στάθηκε εν μέρει άτυχος, καθώς χτύπησε δέκα λεπτά πριν την προπόνηση στο δάχτυλό του με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική η οποία όμως βγήκε καθαρή.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την γρίπη Α να έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος παικτών και σταφ με τους περισσότερους να είναι κλινήρεις. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε και πλέον το τριφύλλι προετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ωστόσο, νέα προβλήματα εμφανίστηκαν στο «πράσινο» στρατόπεδο μία μέρα πριν το τζάμπολ με τον Τζέριαν Γκραντ να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και να μην προπονείται σήμερα (01/01) κυρίως με σκοπό να προστατευτεί, όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός θεωρώντας πως θα είναι έτοιμος για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».
Μάλιστα και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στάθηκε εν μέρει άτυχος, καθώς χτύπησε δέκα λεπτά πριν την προπόνηση στο δάχτυλό του με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική η οποία όμως βγήκε καθαρή.
☘️ Πλάνα από προπόνηση Παναθηναϊκού πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/dTIep7WRmQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 1, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα