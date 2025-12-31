Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Λούκα Μόντριτς: «Ο Μουρίνιο είχε κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια»
Λούκα Μόντριτς: «Ο Μουρίνιο είχε κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια»
Ο Κροάτης σταρ της Μίλαν αποκαλύπτει την αυστηρότητα του «Special One» και πλέκει το εγκώμιο του Κάρλο Αντσελότι και του CR7
Μια άγνωστη ιστορία από τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης έφερε στο φως ο Λούκα Μόντριτς, αποκαλύπτοντας την αυστηρή, αλλά ειλικρινή, πλευρά του Ζοσέ Μουρίνιο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ακόμη και τους μεγαλύτερους σταρ.
Ο Κροάτης μέσος, σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera, αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος τεχνικός είχε φτάσει στο σημείο να κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεσπάσει σε κλάματα στα αποδυτήρια, όταν τον επέπληξε έντονα επειδή δεν ακολούθησε έναν αντίπαλο μπακ στη φάση της άμυνας. «Ήταν ο πιο σκληρός προπονητής που είχα. Τον είδα να κάνει τον Κριστιάνο να κλαίει, έναν παίκτη που τα δίνει όλα στο γήπεδο, επειδή μία φορά δεν κυνήγησε τον αντίπαλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μόντριτς τόνισε πως ο Μουρίνιο ήταν απόλυτα ευθύς και δίκαιος με όλους, ανεξαρτήτως ονόματος ή εμπειρίας. «Φερόταν με τον Σέρχιο Ράμος και με έναν νεοφερμένο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αν είχε κάτι να σου πει, στο έλεγε χωρίς περιστροφές. Είναι σκληρός, αλλά τίμιος», σημείωσε, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Μαξ Αλέγκρι, τον οποίο επίσης χαρακτήρισε ευθύ και ξεκάθαρο στις σχέσεις του με τους παίκτες.
Παρά τη σκληρότητα, ο Κροάτης δεν έκρυψε τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τον Μουρίνιο, τονίζοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που τον έφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Χωρίς τον Μουρίνιο δεν θα είχα πάει ποτέ στη Ρεάλ. Λυπάμαι που συνεργαστήκαμε μόνο για μία σεζόν», παραδέχθηκε, προσθέτοντας πως για τον ίδιο ο Ζοζέ είναι «ξεχωριστός, τόσο ως προπονητής όσο και ως άνθρωπος».
Στη συνέντευξη, ο Μόντριτς μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη και για τον Κάρλο Αντσελότι, τον οποίο χαρακτήρισε «νούμερο ένα», όχι μόνο για τις προπονητικές του ικανότητες, αλλά και για τον ανθρώπινο χαρακτήρα του. Θυμήθηκε μάλιστα στιγμές προσωπικής επαφής, όταν ο Ιταλός τεχνικός τον καλούσε για φαγητό και συζητούσαν επί ώρες για τη ζωή, την οικογένεια και το ποδόσφαιρο.
Ο Κροάτης μέσος αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική σύγκριση Μέσι – Κριστιάνο Ρονάλντο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν του αρέσει να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πιο κοντά στον Πορτογάλο, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στη Μαδρίτη. «Δεν είναι μόνο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Έχει τεράστια καρδιά και πάντα βοηθά τους άλλους», ανέφερε.
Τέλος, ο Μόντριτς έκανε μια σύντομη αναδρομή στη ζωή και την καριέρα του, μιλώντας για τις δύσκολες παιδικές του αναμνήσεις από τον πόλεμο, την απώλεια του παππού του, αλλά και τα όνειρα που είχε μικρός. Παραδέχθηκε ότι αν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής θα ήθελε να είναι σερβιτόρος, πως υποστήριζε τη Μίλαν λόγω του ειδώλου του Ζβόνιμιρ Μπόμπαν και ότι το μυστικό της μακράς του πορείας είναι η αγάπη και το πάθος για το ποδόσφαιρο.
