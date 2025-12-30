Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μπουργκ - Πανιώνιος 81-79: Το πάλεψε στη Γαλλία αλλά λύγισε στο φινάλε
Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης αστόχησαν σε τρίποντο και ο Πανιώνιος παρά την ανταγωνιστική εικόνα του, ηττήθηκε με 81-79 από την Μπουργκ
Ο Πανιώνιος, με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο του τον Νίκο Καραγιάννη, ήταν τρομερά ανταγωνιστικός στην έδρα της πρωτοπόρου του Β’ ομίλου στο Eurocup Ανδρών, Μπουργκ, έφτασε τους Γάλλους στα... όριά τους και είχε την ευκαιρία στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα να πάρει ακόμη και τη νίκη, ωστόσο ο Γιώργος Τσαλμπούρης αστόχησε στο τρίποντο και το τελικό 81-79 «υπέγραψε» τη νίκη των γηπεδούχων.
Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79
Διαιτητές: Ντραγκόγεβιτς, Ραντοΐκοβιτς, Πόρομπιτς
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΟΥΡΓΚ ΑΝ ΜΠΡΕΣ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκι 11 (3), Μουλαρέ 9, Κανέ, Λαμπανσά 5 (1), Εκανγκά, Γκατς 22 (3), Αγκί 7 (1), Εμπαγιά, Γκουεντεγκμπέ, Λιντό 8, Κόκιλα 7, Μοκοκά 12 21).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νίκος Καραγιάννης): Γουάτσον 12, Λέμον 12, Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 11 (3), Οικονομόπουλος, Λιούις 14 (2), Γόντικας 7, Κρούζερ 16 (1), Πατρίκης, Νικολαΐδης 2, Γκίκας 2.
