Παναθηναϊκός: Με ίωση όλη η ομάδα, κίνδυνος αναβολής του αγώνα με το Μαρούσι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του αγώνα με το Μαρούσι (27/12)