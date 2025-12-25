Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μπαρτζώκας: «Μας ανεβάζει επίπεδο ο Μόρις, πρέπει να παίξουμε με ένταση στην άμυνα»
Μπαρτζώκας: «Μας ανεβάζει επίπεδο ο Μόρις, πρέπει να παίξουμε με ένταση στην άμυνα»
Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Μπολόνια, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Euroleague με στόχο να επιστρέψει στις εκτός έδρας επιτυχίες.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Ιταλία αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα, αλλά και στο επίπεδο ετοιμότητας του Μόντε Μόρις, ο οποίος προσαρμόστηκε πιο γρήγορα απ' ότι φανταζόταν ο κόουτς των ερυθρόλευκων.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Για το ότι πρέπει να ταξιδέψουν την ημέρα των Χριστουγέννων
Δεν διαπίστωσα κάποια αδιαφορία ή πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι παίκτες που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο είναι συνειδητοποιημένοι.
Είναι σίγουρα μια μέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε.
Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους:
Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι.
Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε.
Για το αν είναι κομβική αυτή η νίκη:
Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά.
Όσον αφορά στον Μόντε Μόρις και το επίπεδο της ετοιμότητάς του, με τον παίκτη να κάνει ντεμπούτο και στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, είπε:
Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Ιταλία αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα, αλλά και στο επίπεδο ετοιμότητας του Μόντε Μόρις, ο οποίος προσαρμόστηκε πιο γρήγορα απ' ότι φανταζόταν ο κόουτς των ερυθρόλευκων.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
Για το ότι πρέπει να ταξιδέψουν την ημέρα των Χριστουγέννων
Δεν διαπίστωσα κάποια αδιαφορία ή πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι παίκτες που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο είναι συνειδητοποιημένοι.
Είναι σίγουρα μια μέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε.
Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους:
Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι.
Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε.
Για το αν είναι κομβική αυτή η νίκη:
Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά.
Όσον αφορά στον Μόντε Μόρις και το επίπεδο της ετοιμότητάς του, με τον παίκτη να κάνει ντεμπούτο και στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, είπε:
Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα