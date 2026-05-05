Προς παράταση η επιδότηση στην αντλία για το diesel, μικρές οι πιθανότητες για νέο fuel pass
Προς παράταση η επιδότηση στην αντλία για το diesel, μικρές οι πιθανότητες για νέο fuel pass
Στόχος να μείνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ- Επανέλεγχος μήνα με τον μήνα - Τι σημαίνει η παράταση της επιδότησης για οδηγούς και αγορά
Σε τροχιά παράτασης μπαίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται σενάρια και εισηγήσεις για τη συνέχιση του μέτρου και μετά τον Μάιο. Την ίδια ώρα, το fuel pass συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες να παραταθεί, με το οικονομικό επιτελείο να στρέφεται σε λύσεις που έχουν πιο άμεσο αποτύπωμα στην αγορά. Η επιδότηση στην αντλία, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, λειτουργεί οριζόντια και αποτυπώνεται άμεσα στο τελικό κόστος για όλους.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111–112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αποτελεσματικό «εργαλείο» για άμεση συγκράτηση της τιμής Diesel στην αντλία. Για τον λόγο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου, ακόμη και σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία των τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Το μέτρο πήρε ήδη παράταση για τον Μάιο, με τα 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) να μένουν στην αντλία και το κόστος να φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις.
Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των μεταφορών, καθώς χρησιμοποιείται από φορτηγά που διακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα, αλλά και από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην τιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας της αγοράς.
Η συγκράτηση της τιμής του diesel λειτουργεί ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές. Από τα τρόφιμα μέχρι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το κόστος καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής.
Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους μετακίνησης για επαγγελματίες και ιδιώτες, περιορίζοντας τις πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μέτρο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις.
Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στη λογική της προσωρινότητας και της προσαρμογής, με στόχο να παρέχουν άμεση ανακούφιση χωρίς να δημιουργούν μόνιμα δημοσιονομικά βάρη.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 111–112 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για απόσυρση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο θεωρείται μέχρι στιγμής το πιο αποτελεσματικό «εργαλείο» για άμεση συγκράτηση της τιμής Diesel στην αντλία. Για τον λόγο αυτό, στο τραπέζι βρίσκονται εισηγήσεις για παράταση του μέτρου, ακόμη και σε μηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία των τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Το μέτρο πήρε ήδη παράταση για τον Μάιο, με τα 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) να μένουν στην αντλία και το κόστος να φτάνει τα 55 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις.
Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των μεταφορών, καθώς χρησιμοποιείται από φορτηγά που διακινούν προϊόντα σε όλη τη χώρα, αλλά και από ταξί, τουριστικά λεωφορεία και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην τιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας της αγοράς.
Η συγκράτηση της τιμής του diesel λειτουργεί ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς που ενσωματώνεται στις τελικές τιμές. Από τα τρόφιμα μέχρι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το κόστος καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής.
Παράλληλα, η επιδότηση συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους μετακίνησης για επαγγελματίες και ιδιώτες, περιορίζοντας τις πιέσεις σε κόμιστρα και υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μέτρο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παράτασης σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις.
Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα που εξετάζονται κινούνται στη λογική της προσωρινότητας και της προσαρμογής, με στόχο να παρέχουν άμεση ανακούφιση χωρίς να δημιουργούν μόνιμα δημοσιονομικά βάρη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα