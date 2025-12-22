Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ολυμπιακός: Κάκωση ο Πιρόλα, θα λείψει για περίπου 3 εβδομάδες
Ο Λορέντζο Πιρόλα έγινε αλλαγή μετά από χτύπημα στο Ολυμπιακός - Κηφισιά (1-1) και θα απουσιάσει περίπου 3 εβδομάδες
Ο Λορέντζο Πιρόλα έχει υποστεί κάκωση στο πέλμα του από το Ολυμπιακός - Κηφισιά (1-1) και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιταλός στόπερ - που χτύπησε έπειτα από μαρκάρισμα που του έγινε - λογικα θα είναι ΟΚ για το ματς με την Λεβερκούζεν στις 20 Γενάρη. Οι διαθέσιμοι στόπερ είναι οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος και Μάνσα.
Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Πιρόλα
3/1/26 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
10/1/26 Ατρόμητος - Ολυμπιακός
13-14/1/26 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
17/1/26 Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός
