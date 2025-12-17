Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 2-1 τη Φλαμένγκο στα πέναλτι και κατέκτησε το Διηπειρωτικό
Ο Ρώσος τερματοφύλακας των πρωταθλητών Ευρώπης, Ματβέι Σαφόνοφ, απέκρουσε τέσσερις εκτελέσεις των Βραζιλιάνων και χάρισε στην Παρί το πρώτο της Διηπειρωτικό Κύπελλο - Με 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση

Μετά το παρθενικό της Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Στον τελικό που διεξήχθη στην Αλ-Ραγιάν του Κατάρ η γαλλική ομάδα βρήκε αντίπαλο της την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Φλαμένγκο, που αποδείχθηκε σκληρό καρύδι.

Οι Παριζιάνοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς και πήραν δίκαια το προβάδισμα στο 39' με την κοντινή προβολή του Κβίσα Κβαρατσχέλια.



Οι Βραζιλιάνοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο 45λεπτο με τον Μαρκίνιος να κάνει το πέναλτι ανατρέποντας τον Ντε Αρασκαέτα και τον Ζορζίνιο στο 62' να ευστοχεί για το 1-1.




Κλείσιμο


Το σκορ παρέμεινε έως το τέλος της κανονικής διάρκειας, ενώ δεν άλλαξε ούτε στην ημίωρη παράταση με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί «μίλησε» η κλάση του Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος νικήθηκε στην πρώτη εκτέλεση, αλλά στη συνέχεια ο απίθανος Ρώσος απέκρουσε και τα τέσσερα πέναλτι των παικτών της Φλαμένγκο χαρίζοντας την κούπα στην ομάδα του.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (105’ Εντζαντού), Κανγκ-Ιν (35’ λ.τρ. Μαγιουλού, 64’ Μπαρκολά), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (79’ Ντεμπελέ).
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Περέιρα, Σάντρο, Πούλγκαρ (75’ Ντε λα Κρουζ), Ζορζίνιο (75’ Νίγκες), Καράσκαλ (56’ Πέδρο), Ντε Αρασκαέτα (74’ Έβερτον), Πλάτα (108’ Σαμουέλ Λίνο), Πίντο (90’+2’ Λουίς Αραούχο).


