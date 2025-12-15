Το συγκινητικό αντίο του Ζαφείρη στην Σλάβια: «Τιμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, όσα έζησα εδώ θα με συνοδεύουν για πάντα»
Το συγκινητικό αντίο του Ζαφείρη στην Σλάβια: «Τιμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, όσα έζησα εδώ θα με συνοδεύουν για πάντα»
Ο Έλληνας μέσος αποχαιρέτησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τους οπαδούς και την ομάδα της Σλάβια Πράγας, στην οποία αγωνίστηκε 2,5 χρόνια
Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στη Θεσσαλονίκη, για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, όπου από την πρώτη Γενάρη θα είναι και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου.
Για να συμβεί, όμως, αυτό έπρεπε να κλείσει ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό της Σλάβια Πράγας.
Η πρωταθλήτρια Τσεχίας αποχαιρέτησε με απίθανο τρόπο το αγαπημένο παιδί της κερκίδας των Τσέχων, με τον 23χρονο χαφ να στέλνει το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα social media.
«Ευχαριστώ, Σλάβια.
Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.
Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, στο επιτελείο και στους καταπληκτικούς φιλάθλους που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.
Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα με συνοδεύουν για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα και σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον.
Ζάφι», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης του Ζαφείρη, η οποία σημαδεύονταν από επτά φωτογραφίες με τη φανέλα της Σλάβια τα τελευταία τρία χρόνια.
Σε αυτά ο διεθνής Έλληνας κατέκτησε ένα Κύπελλο Τσεχίας (2023) και ένα πρωτάθλημα (2025), ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.
