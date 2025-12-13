Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Λίβερπουλ: Ξανά στον πάγκο για τον αγώνα με τη Μπράιτον ο Σαλάχ
Για πέμπτο σερί ματς δεν ξεκινάει στους Reds ο Αιγύπτιος
Μπορεί ο Μο Σαλάχ να επέστρεψε στις αποστολές της Λίβερπουλ αφού μίλησε με τον Άρνε Σλοτ αλλά ο Ολλανδός τον άφησε στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Μπράιτον στο Άνφιλντ.
Ο Αιγύπτιος ήταν εκτός αποστολής στο ματς με την Ίντερ και στα τελευταία τέσσερα ματς σε Αγγλία και Ευρώπη έχει αγωνιστεί ως αλλαγή σ' ένα παιχνίδι.
Αυτό με τη Μπράιτον είναι το 5ο σερί που δεν ξεκινάει και συνάμα και το τελευταίο πριν φύγει για την Αίγυπτο για να συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Για τη Μπράιτον στον πάγκο είναι και ο Μπάμπης Κωστούλας.
A warm applause for Salah regardless of the trash written about him this week. 👏#LFC pic.twitter.com/vrFzWhpS2F— Asim (@asim_lfc) December 13, 2025
