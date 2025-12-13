Λίβερπουλ: Ξανά στον πάγκο για τον αγώνα με τη Μπράιτον ο Σαλάχ
SPORTS
Μο Σαλάχ Λίβερπουλ Premier League Μπράιτον

Λίβερπουλ: Ξανά στον πάγκο για τον αγώνα με τη Μπράιτον ο Σαλάχ

Για πέμπτο σερί ματς δεν ξεκινάει στους Reds ο Αιγύπτιος

Λίβερπουλ: Ξανά στον πάγκο για τον αγώνα με τη Μπράιτον ο Σαλάχ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μπορεί ο Μο Σαλάχ να επέστρεψε στις αποστολές της Λίβερπουλ αφού μίλησε με τον Άρνε Σλοτ αλλά ο Ολλανδός τον άφησε στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Μπράιτον στο Άνφιλντ. 

Ο Αιγύπτιος ήταν εκτός αποστολής στο ματς με την Ίντερ και στα τελευταία τέσσερα ματς σε Αγγλία και Ευρώπη έχει αγωνιστεί ως αλλαγή σ' ένα παιχνίδι. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L'Équipe (@lequipe)


Αυτό με τη Μπράιτον είναι το 5ο σερί που δεν ξεκινάει και συνάμα και το τελευταίο πριν φύγει για την Αίγυπτο για να συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. 

Για τη Μπράιτον στον πάγκο είναι και ο Μπάμπης Κωστούλας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης