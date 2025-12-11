Ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague
SPORTS
Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

Ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague

Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7 

Ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία πολύ απαιτητική αποστολή για τη 15η στροφή της EuroLeague αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι στο Μιλάνο. Ματς με μεγάλη σημασία, καθώς οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στην έδρα τους απέναντι στη Βαλένθια.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με ζωντανή μετάδοση από το Novasports Prime.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7 και αναζητά σταθερότητα μετά και την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα.

Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικές μονάδες, καθώς Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς έμειναν εκτός για το ταξίδι στο Μιλάνο.

Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης