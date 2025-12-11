Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague
Ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague
Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία πολύ απαιτητική αποστολή για τη 15η στροφή της EuroLeague αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι στο Μιλάνο. Ματς με μεγάλη σημασία, καθώς οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στην έδρα τους απέναντι στη Βαλένθια.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με ζωντανή μετάδοση από το Novasports Prime.
Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7 και αναζητά σταθερότητα μετά και την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα.
Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικές μονάδες, καθώς Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς έμειναν εκτός για το ταξίδι στο Μιλάνο.
Πηγή: gazzetta.gr
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με ζωντανή μετάδοση από το Novasports Prime.
Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7 και αναζητά σταθερότητα μετά και την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα.
Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικές μονάδες, καθώς Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς έμειναν εκτός για το ταξίδι στο Μιλάνο.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα