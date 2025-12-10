Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Γκάρεθ Μπέιλ: Σταμάτησα το ποδόσφαιρο λόγω της ασθένειας του πατέρα μου
Ο Ουαλός διεθνής ποδοσφαιριστής αποκάλυψε σε συνέντευξη του στο περιοδικό GQ τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 33 ετών
Το 2023, ακριβώς δέκα χρόνια μετά τη μεταγραφή του από την Τότεναμ στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γκάρεθ Μπέιλ σόκαρε τον κόσμο του ποδοσφαίρου όταν ανακοίνωσε την απόφαση του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από μια σύντομη θητεία στο MLS και την ομάδα τους Λος Άντζελες.
Ο Ουαλός που είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής ομάδας, ανακοίνωσε την απόφαση του μετά τον αποκλεισμό της Ουαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, αφού τερμάτισαν τελευταίοι σε έναν όμιλο που περιλάμβανε την Αγγλία, τις ΗΠΑ και το Ιράν.
«Νιώθω απίστευτα τυχερός που πραγματοποίησα το όνειρό μου να παίξω το άθλημα που αγαπώ. Μου έδωσε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου», είχε πει μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την ξαφνική απόφαση του.
Τρία χρόνια αργότερα, ο Μπέιλ, έκρινε ότι ήρθε η στιγμή για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και η αλήθεια είναι ότι συγκλόνισε με τα λόγια του.
«Ο πατέρας μου Φρανκ, αρρώστησε και αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στην απόφασή μου. Οι άνθρωποι δε γνωρίζουν τι περνά ο καθένας στο σπίτι, αλλά σύντομα κατάλαβα ότι υπάρχει περισσότερη ζωή από το ποδόσφαιρο», είπε ο Μπέιλ στο περιοδικό GQ χωρίς και πάλι να δίνει πολλές λεπτομέρειες για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε επισημάνει επανειλημμένα τη σημασία του πατέρα του, ο οποίος ήταν πρώην φύλακας σε σχολείο στην περιοχή Whitchurch του Κάρντιφ. «Ο πατέρας μου θυσίασε τα πάντα όταν ήμουν μικρός, Με πήγαινε παντού. Χωρίς τον πατέρα μου και τους γονείς μου, δεν θα ήμουν εκεί που είμαι σήμερα.»
Στην τελευταία του συνέντευξη, ο Μπέιλ είπε ότι υπάρχουν πράγματα που εύχεται να είχαν πάει διαφορετικά στην καριέρα του, αλλά παραδέχτηκε ότι ποτέ δε θα τολμούσε να φανταστεί ότι θα είχε αυτήν την καριέρα ως «... ένα παιδί από το Κάρντιφ που προέρχεται από μια κανονική οικογένεια».
«Πέτυχα τόσα πολλά στην καριέρα μου, οπότε το να παίξω σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να καταφέρω», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Δεν πήγε τόσο καλά για εμάς, αλλά ήταν η πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια που πήγαμε σε Μουντιάλ. Μετά από αυτό, δεν ένιωθα ότι είχα κάτι άλλο να πετύχω, δεν είχα πλέον άλλους στόχους στο ποδόσφαιρο».
