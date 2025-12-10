Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ρεκόρ τηλεθέασης για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ
Η μετάδοση του FOX έφτασε τους 1,23 εκατομμύρια θεατές, καταγράφοντας ιστορική αύξηση +242% σε σχέση με το 2022
Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 αποτέλεσε ένα ιστορικό ρεκόρ τηλεθέασης για το αγγλόφωνο δίκτυο FOX στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με συνολικά 1,23 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν τη μετάδοση την περασμένη Παρασκευή, η εκδήλωση αναδείχθηκε ως η κορυφαία σε τηλεθέαση κλήρωση στην ιστορία της αγγλόφωνης τηλεόρασης στις ΗΠΑ.
Η μέση τηλεθέαση των 1,23 εκατομμυρίων θεατών παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση +242% σε σύγκριση με την κλήρωση του Μουντιάλ 2022, η οποία είχε μεταδοθεί στο FS1 και είχε συγκεντρώσει 360.000 θεατές. Η τηλεθέαση κορυφώθηκε στο 15λεπτο 1:45 μ.μ. – 2:00 μ.μ. ET, φτάνοντας τους 1.358.000 θεατές.
Το ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού ήταν υψηλό και για τις εκπομπές πριν και μετά την κλήρωση:
Το pre-show του FOX προσέλκυσε 913.000 θεατές, σημειώνοντας αύξηση +813% σε σχέση με το αντίστοιχο pre-show του 2022.
Το post-show κατέγραψε 710.000 θεατές, αύξηση +473%.
Η κλήρωση τοποθέτησε και τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού στους αντίστοιχους ομίλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις τρεις χώρες υποδοχής, κληρώθηκαν στον Όμιλο D μαζί με την Παραγουάη, την Αυστραλία και έναν ακόμη αντίπαλο που θα προκύψει από τα Playoff.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα μεταδοθεί από το FOX, ξεκινώντας στις 11 Ιουνίου 2026.
