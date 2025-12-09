Η Ρέξαμ γιγαντώνεται με το αμερικανικό fund Apollo να αποκτά μειοψηφικό πακέτο μετοχών
Η ομάδα των Ράιαν Ρέινολντς, Ρομπ ΜακΈλενεϊ απέκτησε έναν ακόμη σπουδαίο «συμπαίκτη» στην πορεία της προς την Premier League
Το φαινόμενο Ρέξαμ εξακολουθεί να απασχολεί την ποδοσφαιρική οικογένεια καθώς από το 2020 και μετά η άσημη ομάδα της Ουαλίας έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο trend.
Από τη στιγμή που οι ηθοποιοί Ράιαν Ρέινολντς, Ρομπ ΜακΈλενεϊ έγιναν ιδιοκτήτες του συλλόγου η Ρέξαμ από την 3η κατηγορία της Αγγλίας βρέθηκε στην Championship, ένα μόλις βήμα από την Premier League και αυτή τη στιγμή είναι στην 12η θέση της βαθμολογίας, αλλά μόλις στο -3 από την 6η θέση που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου.
Η αγωνιστική μεταμόρφωση της είναι ο ένας πυλώνας ανάπτυξης, ωστόσο ο δεύτερος αφορά την εξωαγωνιστική της εκτόξευση καθώς η λάμψη που της έχουν προσδώσει οι χολιγουντιανοί ιδιοκτήτες της, λειτουργούν σαν μαγνήτης για νέους επενδυτές.
Πριν από έναν χρόνο ανακοινώθηκε η είσοδος της οικογένειας Άλιν (για έναν αιώνα κατείχε μία από τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες κατασκευής ιατρικών συσκευών η οποία πωλήθηκε έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων), ενώ τώρα έγινε γνωστό ότι στο γκρουπ των επενδυτών μπαίνει και το Apollo Sports Capital. Το αμερικανικό fund που πριν από έναν μήνα περίπου ανακοίνωσε την αγορά της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στην ομάδα της Ουαλίας επιλέγει τον ρόλο του μετόχου μειοψηφίας.
«Θέλαμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τη Ρέξαμ και η Apollo μοιράζεται απόλυτα το όραμά μας. Η επένδυση της Apollo μας βοηθά να το επιτύχουμε, μαζί με τη δέσμευση των προηγούμενων επενδυτών μας, όπως η οικογένεια Αλίν», », δήλωσαν από κοινού οι ΜακΈλχενι και Ρέινολντς.
Με την αξία της ομάδας να έχει εκτοξευτεί στα 380 εκατομμύρια ευρώ (ενώ το 2020 οι δύο ηθοποιοί κατέβαλλαν κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια για να την αγοράσουν και μέχρι στιγμής έχουν επενδύσει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ), ποσό απίστευτο για έναν σύλλογο που μόλις φέτος ανέβηκε στην Championship, η Apollo είδε μια τεράστια ευκαιρία για να μπει και στην αγορά της Αγγλίας, ενώ με τα χρήματα που θα ρίξει θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του γηπέδου (προκειμένου να πληρεί τα στάνταρντς της Premier League).
