Ματίας Αλμέιδα: Διαμαρτυρήθηκε σε γυναίκα βοηθό διαιτητή και τον ρώτησαν αν το έκανε λόγω του φύλου της
Ματίας Αλμέιδα: Διαμαρτυρήθηκε σε γυναίκα βοηθό διαιτητή και τον ρώτησαν αν το έκανε λόγω του φύλου της

Δεν θα έδειχνα ποτέ έλλειψη σεβασμού προς τις γυναίκες, δήλωσε ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ

H Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, κόλλησε στο 1-1 μέσα στην έδρα της Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν παρότι κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 90+3’. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση, καθώς η ομάδα της Ανδαλουσίας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι το τελευταίο διάστημα στη La Liga. Πάντως ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τον πάγκο της Σεβίλλης.

Στο φινάλε του αγώνα με τη Βαλένθια επικράτησε πολύ μεγάλη ένταση με τον Ματίας Αλμέιδα να διαμαρτύρεται πολύ έντονα και στη βοηθό διαιτητή Γουαδαλούπε Πόρας, μια σκηνή που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Ο Αργεντινός τεχνικός διαφώνησε έντονα με την κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ένας παίκτης του καθώς η κάρτα αυτή σήμαινε και τιμωρία για τον Καταλανό μεσοεπιθετικό.




Ο Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε προς τη βοηθό διαιτητή και στη συνέχεια είχε έντονη συζήτηση και με τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, μέσα στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

«Μιλάω πάντα με σεβασμό και μου αρέσει να μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς ρώτησα τη βοηθό γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα ο Πέκε και μου απάντησε ότι δεν δείχνω σεβασμό», εξήγησε ο Αλμέιδα μετά το τέλος του αγώνα. Τα βλέμματα και οι χειρονομίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές εκείνης της στιγμής ήταν κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικά.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, θέλησε να ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι δεν υπήρχε καμία διάσταση σεξισμού στο περιστατικό και στάθηκε αποκλειστικά στη φάση του χεριού του Πέκε που τιμωρήθηκε με κάρτα. «Έχω τρεις κόρες, σύζυγο και μητέρα. Δεν θα έδειχνα ποτέ έλλειψη σεβασμού προς τις γυναίκες. Μου αρέσει να μου απαντούν με καλό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο του Movistar LaLiga, Μόνικα Μαρτσάντε, αν η «έλλειψη σεβασμού» είχε να κάνει με ζητήματα φύλου.

«Όχι, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με το φύλο. Δεν ξεχωρίζω, είμαστε όλοι ίσοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή», κατέληξε ο Αλμέιδα.
