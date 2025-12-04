Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Βίντεο: Νεαρός μπήκε στο γήπεδο για να φωτογραφηθεί με τον Νεϊμάρ και... τραυμάτισε παίκτη της Σάντος
Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στο φινάλε του αγώνα Ζουβεντούδε - Σάντος προκαλώντας τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι
Ένα απίθανο περιστατικό στιγμάτισε το φινάλε της αναμέτρησης Ζουβεντούδε - Σάντος για την 37η αγωνιστική της Serie A της Βραζιλίας, όπου οι φιλοξενούμενοι με χατ τρικ του Νεϊμάρ επικράτησαν 3-0 και έκαναν καθοριστικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία.
Στο φινάλε του αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο «Αλφρεντ Τζακόνι» νεαρός οπαδός βρέθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να δει από κοντά το ίνδαλμά του Νεϊμάρ και να βγει μια φωτογραφία μαζί του, αλλά προσεγγίζοντας τους παίκτες της Σάντος που πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, έγινε αντιληπτός από τους security.
Ο νεαρός προσπάθησε να τους αποφύγει, ωστόσο με την απότομη κίνηση που έκανε, έπεσε πάνω στον Ζε Ιβάλντο των φιλοξενούμενων ο οποίος όχι απλά έχασε την ισορροπία του άλλα έπεσε άσχημα στον πάγκο της ομάδας του!
Αμέσως βρέθηκαν δίπλα του μέλη του ιατρικού τιμ με τον σύλλογο μετά από αρκετή ώρα να ποστάρει μια φωτογραφία του τονίζοντας «Όλα καλά με τον Ζε Ιβάλντο».
Un hincha de Santos 🇧🇷 invadió el campo de juego para sacarse una foto con Neymar y terminó tirando de esta forma a Zé Ivaldo.— VSports Team (@VSportsTM) December 4, 2025
Terminó en el banco de suplentes. 😅pic.twitter.com/cOds3fJ8OH
Αμέσως βρέθηκαν δίπλα του μέλη του ιατρικού τιμ με τον σύλλογο μετά από αρκετή ώρα να ποστάρει μια φωτογραφία του τονίζοντας «Όλα καλά με τον Ζε Ιβάλντο».
Tá tudo bem com o Zé Ivaldo, nação santista! 😂🙏🏽 pic.twitter.com/w2hyL7oluT— Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025
