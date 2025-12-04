Βίντεο: Νεαρός μπήκε στο γήπεδο για να φωτογραφηθεί με τον Νεϊμάρ και... τραυμάτισε παίκτη της Σάντος
Βραζιλία Σάντος Νεϊμάρ

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στο φινάλε του αγώνα Ζουβεντούδε - Σάντος προκαλώντας τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι

Ένα απίθανο περιστατικό στιγμάτισε το φινάλε της αναμέτρησης Ζουβεντούδε - Σάντος για την 37η αγωνιστική της Serie A της Βραζιλίας, όπου οι φιλοξενούμενοι με χατ τρικ του Νεϊμάρ επικράτησαν 3-0 και έκαναν καθοριστικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Στο φινάλε του αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο «Αλφρεντ Τζακόνι» νεαρός οπαδός βρέθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να δει από κοντά το ίνδαλμά του Νεϊμάρ και να βγει μια φωτογραφία μαζί του, αλλά προσεγγίζοντας τους παίκτες της Σάντος που πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, έγινε αντιληπτός από τους security.

Ο νεαρός προσπάθησε να τους αποφύγει, ωστόσο με την απότομη κίνηση που έκανε, έπεσε πάνω στον Ζε Ιβάλντο των φιλοξενούμενων ο οποίος όχι απλά έχασε την ισορροπία του άλλα έπεσε άσχημα στον πάγκο της ομάδας του!


Αμέσως βρέθηκαν δίπλα του μέλη του ιατρικού τιμ με τον σύλλογο μετά από αρκετή ώρα να ποστάρει μια φωτογραφία του τονίζοντας «Όλα καλά με τον Ζε Ιβάλντο».

