Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές προσκλήθηκαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Οι αυστηροί όροι της Ολυμπιακής Επιτροπής
Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές προσκλήθηκαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Οι αυστηροί όροι της Ολυμπιακής Επιτροπής
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΟΕ για τους αθλητές με ρωσικά και λευκορωσικά διαβατήρια - Ισχύουν οι ίδιες αυστηρές προϋποθέσεις όπως στο Παρίσι
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε ότι αθλητές με ρωσικά ή λευκορωσικά διαβατήρια μπορούν να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026 μόνο ως «Individual Neutral Athletes» (AINs), δηλαδή ως Ανεξάρτητοι Αθλητές, χωρίς εθνική ταυτότητα ή σύμβολα.
Οι αθλητές που έχουν ενταχθεί στις συγκεκριμένες ποσοστώσεις προέκυψαν μέσα από τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόκρισης των διεθνών ομοσπονδιών και βάσει ειδικών απαιτήσεων επιλεξιμότητας.
Ήδη η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει στείλει προσκλήσεις σε συγκεκριμένους αθλητές με ορισμένους από αυτούς να τις έχουν ήδη αποδεχθεί και να ετοιμάζουν βαλίτσες για την Ιταλία
Τον έλεγχο πραγματοποιεί η Επιτροπή Επανεξέτασης Επιλεξιμότητας Ανεξάρτητων Αθλητών (AINERP), η οποία εξετάζει ξεχωριστά κάθε αθλητή και τα μέλη της ομάδας υποστήριξής του. Η ΔΟΕ διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να απευθύνει την τελική πρόσκληση σε έναν αθλητή ή στα μέλη του επιτελείου του.
Η συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο αθλητής αποδεχθεί την ατομική πρόσκληση και υπογράψει το επίσημο έντυπο των Όρων Συμμετοχής, το οποίο ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Στο έντυπο περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση ότι ο αθλητής σέβεται τον Ολυμπιακό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της «ειρηνικής αποστολής του Ολυμπιακού Κινήματος».
Η AINERP ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ και τις κατευθυντήριες αρχές. Μετά την αξιολόγηση, ορισμένοι αθλητές κρίθηκαν επιλέξιμοι και έχουν ήδη λάβει επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 ως AINs.
Οι αθλητές που έχουν ενταχθεί στις συγκεκριμένες ποσοστώσεις προέκυψαν μέσα από τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόκρισης των διεθνών ομοσπονδιών και βάσει ειδικών απαιτήσεων επιλεξιμότητας.
Ήδη η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει στείλει προσκλήσεις σε συγκεκριμένους αθλητές με ορισμένους από αυτούς να τις έχουν ήδη αποδεχθεί και να ετοιμάζουν βαλίτσες για την Ιταλία
Οι ίδιες αυστηρές προϋποθέσεις όπως στο Παρίσι 2024Οι κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 παραμένουν σε ισχύ και για το Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Οι προϋποθέσεις αυτές θεσπίστηκαν από τη ΔΟΕ τον Δεκέμβριο του 2023 και περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή αθλητών με ρωσικό ή λευκορωσικό διαβατήριο.
Τον έλεγχο πραγματοποιεί η Επιτροπή Επανεξέτασης Επιλεξιμότητας Ανεξάρτητων Αθλητών (AINERP), η οποία εξετάζει ξεχωριστά κάθε αθλητή και τα μέλη της ομάδας υποστήριξής του. Η ΔΟΕ διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να απευθύνει την τελική πρόσκληση σε έναν αθλητή ή στα μέλη του επιτελείου του.
Η συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο αθλητής αποδεχθεί την ατομική πρόσκληση και υπογράψει το επίσημο έντυπο των Όρων Συμμετοχής, το οποίο ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Στο έντυπο περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση ότι ο αθλητής σέβεται τον Ολυμπιακό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της «ειρηνικής αποστολής του Ολυμπιακού Κινήματος».
Η AINERP ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ και τις κατευθυντήριες αρχές. Μετά την αξιολόγηση, ορισμένοι αθλητές κρίθηκαν επιλέξιμοι και έχουν ήδη λάβει επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 ως AINs.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα