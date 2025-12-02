Ο Ολυμπιακός χάνει τον Ρέτσο για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ
Ο Ολυμπιακός χάνει τον Ρέτσο για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής αμυντικός έδειξαν θλάση στον προσαγωγό

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων αποχώρησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι χάνει τους επόμενους αγώνες της ομάδας και κυρίως το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League που έχει εξελιχθεί σε τελικό για τον Ολυμπιακό.

Έτσι ο  Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεδομένου ότι ο Μάνσα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας θα πρέπει να επιλέξει έναν εκ των Μπιανκόν και Καλογερόπουλου ως παρτενέρ του Πιρόλα για το ματς με την πρωταθλήτρια Καζακστάν.

