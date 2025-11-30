Ολλανδία: Οριστική διακοπή στον αγώνα Άγιαξ - Γκρόνινγκεν για ρίψη καπνογόνων - Βίντεο

«Ο Άγιαξ θεωρεί απολύτως σκανδαλώδη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα απόψε στο γήπεδο. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά τα γεγονότα. Η ασφάλεια των θεατών και των παικτών τέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα πυροτεχνήματα δεν έχουν θέση στο γήπεδο.Οι θεατές που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι για τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, τόσο στο στάδιο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά την είσοδο των θεατών. Επιπλέον, ελήφθησαν και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάσταση.Φυσικά, θα ερευνήσουμε το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουμε τους δράστες και θα διερευνήσουμε με άλλους τρόπους ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Εάν αυτό οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».