Ολλανδία: Οριστική διακοπή στον αγώνα Άγιαξ - Γκρόνινγκεν για ρίψη καπνογόνων - Βίντεο
Ολλανδία: Οριστική διακοπή στον αγώνα Άγιαξ - Γκρόνινγκεν για ρίψη καπνογόνων - Βίντεο
Οι οπαδοί του Αίαντα αφού διέκοψαν προσωρινά τον αγώνα στο 7' (για περίπου 40 λεπτά) ανάβοντας δεκάδες καπνογόνα και όταν οι δύο ομάδες επέστρεψαν το έκαναν ξανά με τον διαιτητή να διακόπτει οριστικά το ματς
«Μαύρη» ημέρα για το ολλανδικό ποδόσφαιρο η σημερινή (30/11), καθώς η αναμέτρηση του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν στην «Johan Cruijff Arena» οδηγήθηκε τελικά σε οριστική διακοπή εξαιτίας των αναταραχών που προκάλεσε μερίδα οπαδών του Αίαντα.
Ήδη από τα πρώτα λεπτά άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα στις κερκίδες, με τους φιλάθλους του Άγιαξ να τιμούν έτσι τη μνήμη οπαδού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, ενώ παράλληλα δεκάδες βεγγαλικά έπεφταν εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής οδήγησε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια περίπου στο 7ο λεπτό και μετά από διακοπή 40 λεπτών αποφασίστηκε η επιστροφή των παικτών στο γήπεδο.
Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, οι εικόνες επαναλήφθηκαν, καθώς οι φίλαθλοι του Άγιαξ άναψαν νέα καπνογόνα! Οι παίκτες αποχώρησαν ξανά από τον αγωνιστικό χώρο και λίγο μετά αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του αγώνα. Μένει να φανεί ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί στον Άγιαξ, σε μία περίοδο που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη για τον ιστορικό ολλανδικό σύλλογο.
Η επίσημη ανακοίνωση του Άγιαξ
Ajax - FC Groningen tonight. Moments before disaster 🔥💣🇳🇱 pic.twitter.com/zC5KI8v52w— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025
Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025
Ajax heeft zich in duidelijke bewoordingen gedistantieerd van een deel van de eigen aanhang.https://t.co/c1O71ioxlS— Voetbal International (@VI_nl) November 30, 2025
De supportersvereniging van Ajax heeft afstand genomen van de misdragingen van een deel van de Amsterdamse aanhang. https://t.co/SzbjM4OfU1— Voetbal International (@VI_nl) November 30, 2025
«Ο Άγιαξ θεωρεί απολύτως σκανδαλώδη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα απόψε στο γήπεδο. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά τα γεγονότα. Η ασφάλεια των θεατών και των παικτών τέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα πυροτεχνήματα δεν έχουν θέση στο γήπεδο.
Οι θεατές που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι για τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, τόσο στο στάδιο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά την είσοδο των θεατών. Επιπλέον, ελήφθησαν και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάσταση.
Φυσικά, θα ερευνήσουμε το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουμε τους δράστες και θα διερευνήσουμε με άλλους τρόπους ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Εάν αυτό οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».
Πηγή:www.gazzetta.gr
