Επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του στο παιχνίδι με τη Μαρκό κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω, Ηλίας Κυρίτσης - Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

Επίθεση από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αιγάλεω κατήγγειλε ο τερματοφύλακας της ομάδας Ηλίας Κυρίτσης. Ο 28χρονος τερματοφύλακας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ (Πανελληνίου ΣυνδέσμουΑμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών) δέχτηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του στο παιχνίδι με τη Μαρκό στο Μαρκόπουλο για το πρωτάθλημα της Super League.Το παιχνίδι έληξε με νίκη 3-0 της Μαρκό με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο.

«Ο ΠΣΑΠΠ ενημερώθηκε από το μέλος του, Ηλία Κυρίτση, για την επίθεση που δέχθηκε από υψηλόβαθμο παράγοντα του Αιγάλεω, του Προέδρου κατά τη δήλωσή του, στα αποδυτήρια του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο ΠΣΑΠΠ, σαφώς και θα πράξει ό,τι απαιτείται και επιβάλλεται για τη διερεύνηση του ανωτέρω συμβάντος από τα αρμόδια όργανα και αρχές, και για την επιβολή, αν κριθεί, των προβλεπόμενων ποινών και κυρώσεων.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Σύνδεσμος στηρίζει το μέλος του και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές, όταν και εφόσον συμβαίνουν, προσβάλλουν και δυσφημούν κατάφορα το ελληνικό ποδόσφαιρο, την αξιοπρέπεια των αθλητών αλλά και όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται με αυτό.

Κάθε πράξη βίας, λεκτικής ή/και σωματικής, εκφοβισμού, απειλής και απαξίωσης συνιστούν, αναμφισβήτητα, απαράδεκτες, κατακριτέες και μη αποδεκτές και ανεκτές πρακτικές.

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και υγείας των επαγγελματιών αθλητών αποτελεί τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης. Κάθε υγιώς σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται και συμπεραίνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι….., δεν μπορεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, όταν νοσηρά γεγονότα καταστρέφουν κάθε υγιές κύτταρο του.

Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων μας, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και κυρίως ασφαλές περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ένα υγιές μέλλον για το ποδόσφαιρο μας».