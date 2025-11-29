Χιμένεθ για το Άρης - ΑΕΛ: Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε

Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από τον Ντούντου, ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet.



Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:



«Θεωρώ ότι μέχρι το 1-0 παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τότε που είμαι στον Άρη. Μετά, όμως, αδικαιολόγητα χαλαρώσαμε. Μας δυσκόλεψε και το γεγονός ότι όταν η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έπαιζε με οκτώ παίκτες πίσω και δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Εκεί χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να δημιουργήσουν, όπως ο Περέθ. Ήταν φανερό ότι η Λάρισα είχε χώρο να βρει αντεπιθέσεις.

Μετά στην ισοφάριση επικράτησε μία τρέλα· δόθηκε ένα φάουλ, το παιχνίδι συνεχίστηκε και κέρδισαν το πέναλτι. Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα. Παίξαμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα γκολ και ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα δώσουν.

Επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να μιλάμε για νούμερα και στατιστικές, αλλά για εμάς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αλλαγές με αυτό το ρόστερ. Κοιτούσαμε τον πάγκο και δεν ξέραμε τι να βάλουμε.».





