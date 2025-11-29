Χιμένεθ για το Άρης - ΑΕΛ: Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε
SPORTS
Μανόλο Χιμένεθ Άρης ΑΕΛ Super League 1

Χιμένεθ για το Άρης - ΑΕΛ: Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε

Το σχόλιο του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ

Χιμένεθ για το Άρης - ΑΕΛ: Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε

Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από τον Ντούντου, ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet.

Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

«Θεωρώ ότι μέχρι το 1-0 παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τότε που είμαι στον Άρη. Μετά, όμως, αδικαιολόγητα χαλαρώσαμε. Μας δυσκόλεψε και το γεγονός ότι όταν η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έπαιζε με οκτώ παίκτες πίσω και δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Εκεί χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να δημιουργήσουν, όπως ο Περέθ. Ήταν φανερό ότι η Λάρισα είχε χώρο να βρει αντεπιθέσεις.

Μετά στην ισοφάριση επικράτησε μία τρέλα· δόθηκε ένα φάουλ, το παιχνίδι συνεχίστηκε και κέρδισαν το πέναλτι. Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα. Παίξαμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα γκολ και ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα δώσουν.

Επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να μιλάμε για νούμερα και στατιστικές, αλλά για εμάς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αλλαγές με αυτό το ρόστερ. Κοιτούσαμε τον πάγκο και δεν ξέραμε τι να βάλουμε.».


Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα

Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης