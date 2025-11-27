Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε - Βίντεο
Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε - Βίντεο
Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο της Ιταλίας για το ματς με την Ισλανδία και αποθεώθηκε την ώρα της παρουσίασής του
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Ιταλίας με την Ισλανδία και τον Ακίλε Πολονάρα να δίνει το «παρών» στο γήπεδο και να δέχεται την αποθέωση.
Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο της Ιταλίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στην Ισλανδία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Μάλιστα, την ώρα της παρουσίασης των ομάδων, οι Ιταλοί τον ανέφεραν από τα μεγάφωνα του γηπέδου, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα.
🇮🇹's 13th man 💙#FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
