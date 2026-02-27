Παναθηναϊκός: Δεν έχουν αποκλείσει ποτέ ισπανική ομάδα οι πράσινοι
Παναθηναϊκός Μπέτις Europa League Champions League Μπαρτσελόνα Μαγιόρκα Σεβίλλη Λα Κορούνια

Παναθηναϊκός: Δεν έχουν αποκλείσει ποτέ ισπανική ομάδα οι πράσινοι

Οι «πράσινοι» έχουν παίξει συνολικά 31 επίσημους αγώνες απέναντι σε ισπανικές ομάδες με ρεκόρ 3 νίκες, 8 ισοπαλίες και 20 ήττες

Παναθηναϊκός: Δεν έχουν αποκλείσει ποτέ ισπανική ομάδα οι πράσινοι
Ο Μπενίτεθ αντιμετωπίζει την πρόκληση να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του Europa League κόντρα στην Μπέτις, γνωρίζοντας ότι η ελληνική ομάδα δεν έχει αποκλείσει ποτέ μια ισπανική ομάδα για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «Πράσινοι» έχει παίξει συνολικά 31 επίσημους αγώνες σε ηπειρωτικά τουρνουά εναντίον ισπανικών ομάδων, με ρεκόρ 3 νίκες, 8 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Οι τρεις νίκες για την ελληνική ομάδα ήταν εναντίον της Μαγιόρκα (2-0) και της Μπαρτσελόνα (1-0) στη φάση των ομίλων και στα προημιτελικά, αντίστοιχα, του Champions League 2001-02, καθώς και εναντίον της Σεβίλλης (1-0) στη φάση των «32» του Κυπέλλου UEFA 2004-05.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση κάθε φορά που έχει αντιμετωπίσει ομάδες από το ισπανικό πρωτάθλημα σε διπλό αγώνα: εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Κύπελλο Εκθέσεων 68-69 (φάση των «32»), εναντίον της Ντεπορτίβο ντε Λα Κορούνια στο Κύπελλο UEFA 99-00 (φάση των «32»), εναντίον της Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League 2001-02, εναντίον της Σεβίλλης (φάση των «32») του Κυπέλλου UEFA 2004-05, εναντίον της Βιγιαρεάλ στο Champions League 2008-09, εναντίον της Μάλαγα στα playoffs του Champions League 2012-13 και ξανά εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στα playoffs του Europa League 2017-18.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
