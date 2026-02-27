Νίκολιτς: «Θα είμαστε πανέτοιμοι για το Conference League, υποχρέωσή μας η νίκη με τον Βόλο»

Λίγο πριν η κληρωτίδα φέρει τη σλοβενική Τσέλιε στον δρόμο της ΑΕΚ
για την Ευρώπη
, ο Μάρκο Νίκολιτς
φρόντισε να θέσει τις προτεραιότητες της ομάδας του. Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο προπονητής της «Ένωσης» ξεκαθάρισε πως το μυαλό όλων βρίσκεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, ενώ αποκάλυψε πως το τεχνικό επιτελείο είχε προετοιμαστεί εγκαίρως για τα ευρωπαϊκά σενάρια.
Προτεραιότητα ο Βόλος
Για τον Νίκολιτς, το επόμενο βήμα είναι πάντα το πιο σημαντικό. Ο Σέρβος τεχνικός εστίασε στην αναμέτρηση με τον Βόλο
, δίνοντας το σύνθημα της νίκης και τονίζοντας την ώθηση αλλά και την ευθύνη που φέρνει η μαζική παρουσία του κόσμου:
«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία, αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς. Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Έχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται».
Το «προαίσθημα» για την Τσέλιε
Παρά την προσήλωση στο πρωτάθλημα, ο προπονητής της ΑΕΚ απέδειξε πως τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία. Όπως αποκάλυψε, είχε ήδη μελετήσει τις ομάδες που συγκέντρωναν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεθούν απέναντι στην ΑΕΚ:
Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι».