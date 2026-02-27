Πελεγκρίνι: «Δεν είναι μοναδικός στόχος η Ευρώπη, προέχει το ντέρμπι με τη Σεβίλλη»
Ο Χιλιανός τεχνικός της Μπέτις έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει των αγώνων με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας

H Μπέτις, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, υποδέχεται την Κυριακή (1/3) τη Σεβίλη στη «La Cartuja», στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι μίλησε (27/2) στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε σε εξαιρετική φόρμα, γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε στη σεζόν, έχοντας κάνει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Στο ντέρμπι, οι βαθμοί είναι διπλά σημαντικοί» είπε ο Χιλιανός προπονητής.

«Όταν έφτασα στην Μπέτις, η ομάδα ήταν κοντά στο κάτω μέρος του βαθμολογικού πίνακα, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι μπορούμε να προκριθούμε στην Ευρώπη. Προσπαθώ να είμαι απαιτητικός από τον εαυτό μου σε αυτό το θέμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε όλα όσα μπορούμε να έχουν ως φιλοδοξία για το μέλλον.

Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με το παρελθόν. Έχει να κάνει με το παρόν, και το παρόν είναι ένα ντέρμπι. Μετά θα προχωρήσουμε στον επόμενο αγώνα. Για μένα, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας, να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, και αυτό είναι που δεν θέλω να παρεξηγήσει κανείς. Η συνέχεια στο Europa League δεν είναι ο στόχος του συλλόγου, επειδή θα είχαμε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας και πολλή χαρά μπροστά μας. Μου αρέσει να προσπαθώ να διαχειριστώ μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις, όπου το πρώτο βήμα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Φυσικά, είμαι πολύ περήφανος που έφτασα σε αυτόν τον σύλλογο και που πέτυχα τα αποτελέσματα που είχαμε, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι μια προσπάθεια του συλλόγου, στην οποία συμμετέχουν το διοικητικό συμβούλιο, η ομάδα και η αξιοπιστία του συλλόγου. Όταν έχεις τη δέσμευση της ομάδας, τα πράγματα γίνονται ευκολότερα για τον προπονητή. Πριν από έξι χρόνια, ο στόχος δεν ήταν να φτάσουμε στην Ευρώπη, αλλά ο δικός μου ήταν. Από τη στιγμή που έφτασα, πάντα έλεγα ότι ήρθαμε για να προσπαθήσουμε να πάμε αυτόν τον σύλλογο σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το πετύχαμε αυτό με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για περισσότερα. Δεν είμαι κάποιος που επιδιώκει την ατομική δόξα. Για μένα, αυτά τα έξι χρόνια, με την αγάπη που μου έχουν δείξει οι οπαδοί και τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει, είναι σίγουρα μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας. Στην καριέρα μου, είχα την τύχη να το κάνω αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς να τις συγκρίνω, με τη Σαν Λορέντζο, τη Μάλαγα και τη Βιγιαρεάλ, αλλά αυτά τα έξι χρόνια θα μου μείνουν αξέχαστα στην προσωπική μου καριέρα λόγω της αγάπης των οπαδών».

