Champions League: Η Άρσεναλ πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της κούπας
Champions League: Η Άρσεναλ πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της κούπας
Ο υπερυπολογιστής της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta συνεχίζει να βγάζει φαβορί την Άρσεναλ ενώ ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου και η Λίβερπουλ
Λίγες μόλις ώρες μετά την κλήρωση στους «16» του Champions League, ο υπερυπολογιστής της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta, παρουσίασε τα ποσοστά πρόκρισης και ενημερωμένες τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόνο 35,65% πιθανότητες να προκριθεί εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, σε σύγκριση με 64,35% της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ελαφρώς φαβορί εναντίον της Τότεναμ με 53,71% πιθανότητες να προκριθεί , ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Νιούκαστλ, με 55,34% πιθανότητες.
Στους υπόλοιπους αγώνες ισοβαθμίας, ο υπερυπολογιστής «ευνοεί» την Άρσεναλ, με 85,85% πιθανότητα έναντι της Λεβερκούζεν. την Μπάγερν Μονάχου, με 76,83% πιθανότητα έναντι της Αταλάντα.
Η Λίβερπουλ, με πιθανότητες 82,33% έναντι της Γαλατασαράι, η Τσέλσι, με 53,34% έναντι της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν, και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με 63,98% έναντι της Μπόντο/Γκλιμτ
Σχετικά με την κατάκτηση του τροπαίου η Άρσεναλ προηγείται με 29,56%. Ακολουθούν: Μπάγερν (14,28%), Λίβερπουλ (12,83%), Μάντσεστερ Σίτι (10,79%), Μπαρτσελόνα (7,72%), Τσέλσι (6,86%), Νιούκαστλ (4,66%), Παρί Σεν Ζερμέν (4,64%), Ρεάλ Μαδρίτης (2,78%), Σπόρτινγκ Σισαβόνας (3,73%), Ατλετικο Μαδρίτης (2%), Τότεναμ (1,22%), Αταλάντα (1,06%), Λεβερκούζεν (0,47%), Μπόντο (0,39%) και Γαλατασαράι (0,17%).
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόνο 35,65% πιθανότητες να προκριθεί εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, σε σύγκριση με 64,35% της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ελαφρώς φαβορί εναντίον της Τότεναμ με 53,71% πιθανότητες να προκριθεί , ενώ το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα εναντίον της Νιούκαστλ, με 55,34% πιθανότητες.
Στους υπόλοιπους αγώνες ισοβαθμίας, ο υπερυπολογιστής «ευνοεί» την Άρσεναλ, με 85,85% πιθανότητα έναντι της Λεβερκούζεν. την Μπάγερν Μονάχου, με 76,83% πιθανότητα έναντι της Αταλάντα.
Η Λίβερπουλ, με πιθανότητες 82,33% έναντι της Γαλατασαράι, η Τσέλσι, με 53,34% έναντι της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν, και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με 63,98% έναντι της Μπόντο/Γκλιμτ
Σχετικά με την κατάκτηση του τροπαίου η Άρσεναλ προηγείται με 29,56%. Ακολουθούν: Μπάγερν (14,28%), Λίβερπουλ (12,83%), Μάντσεστερ Σίτι (10,79%), Μπαρτσελόνα (7,72%), Τσέλσι (6,86%), Νιούκαστλ (4,66%), Παρί Σεν Ζερμέν (4,64%), Ρεάλ Μαδρίτης (2,78%), Σπόρτινγκ Σισαβόνας (3,73%), Ατλετικο Μαδρίτης (2%), Τότεναμ (1,22%), Αταλάντα (1,06%), Λεβερκούζεν (0,47%), Μπόντο (0,39%) και Γαλατασαράι (0,17%).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα