Για μια ζημιά σε μοτοσικλέτα έγινε το άγριο φονικό στο Λουτράκι, είχε διαφύγει στο δάσος ο 17χρονος που συνελήφθη
Ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή - Ο φερόμενος ως δράστης μαχαίρωσε τον 19χρονο και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο πριν διαφύγει στο δάσος
Μία... ζημιά σε μοτοσικλέτα στάθηκε η αφορμή για το φονικό με θύμα τον 17χρονο στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε πως o θύτης συναντήθηκε με έναν 19χρονο φίλο του θύματος προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους για μια ζημιά που είχε γίνει στη μοτοσικλέτα του δεύτερου.
Αρχικά, ο θύτης, το θύμα και ακόμη τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και μετέβησαν σε ανώνυμη δημοτική οδό η οποία ενώνει την Περιφερειακή Οδό Λουτρακίου με την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου.
Εκεί άρχισαν να τσακώνονται και τότε ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε από το παντελόνι του (συγκεκριμένα από τη βουβωνική του χώρα) ένα μαχαίρι και αρχικά επιτέθηκε στον 19χρονο φίλο του θύματος πλήττοντάς τον επανειλημμένα στην δεξιά πλευρά του κορμού του.
Το θύμα και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να τον σταματήσουν με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματίσει τον 17χρονο στο αριστερό μέρος του θώρακα και ακόμη έναν νεαρό επιφανειακά στο αριστερό μπράτσο.
Εν συνεχεία ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση διαμέσου της δασικής εκτάσεως ενώ δύο άτομα από την παρέα μετέφεραν τον 19χρονο τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε στις 8.00 το πρωί από τον αδερφό του αναίσθητος και πεσμένος ανάσκελα σε πρανές αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την Περιφερειακή Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και το απόγευμα της Παρασκευής ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας ανέφερε στους αστυνομικούς πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο, ενώ η μητέρα του ανήλικου βρισκόταν στο τμήμα και κατέθετε.
Για την κατάσταση του 19χρονου, είχε αναφερθεί ότι λίγο πριν τις 12:00 σήμερα το πρωί, ο νεαρός που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Στο ίδιο πλαίσιο, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους γιατρούς ότι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.
Σε δήλωσή της, η μητέρα του 19χρονου τραυματία ανέφερε: «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ' οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω...».
