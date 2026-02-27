Για μια ζημιά σε μοτοσικλέτα έγινε το άγριο φονικό στο Λουτράκι, είχε διαφύγει στο δάσος ο 17χρονος που συνελήφθη

Κλείσιμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας ανέφερε στους αστυνομικούς πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο, ενώ η μητέρα του ανήλικου βρισκόταν στο τμήμα και κατέθετε.

Για την κατάσταση του 19χρονου, είχε αναφερθεί ότι λίγο πριν τις 12:00 σήμερα το πρωί, ο νεαρός που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Στο ίδιο πλαίσιο, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους γιατρούς ότι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.