Στίβος: Με Καραλή και Τεντόγλου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού το Σαββατοκύριακο στην Παιανία

Μετά από 15 χρόνια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου επιστρέφει στο ανακαινισμένο κλειστό της Παιανίας, που το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου-1η Μαρτίου θα φιλοξενήσει αρκετά από τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, στον σπουδαιότερο εγχώριο αγώνα της χειμερινής περιόδου.Η Παιανία φιλοξένησε τη διοργάνωση από το 2004 ως το 2011, έκτοτε όμως το κλειστό ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «μετακόμισε» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου και ο χάλκινος του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής. ΑΝΔΡΕΣ60μ. - 200μ.Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) διανύει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, με σταθερούς χρόνους κάτω από τα 6.70 και δικαιολογημένη την προσδοκία της κατάκτησης του πρώτου χρυσού μεταλλίου στα 60μ. στη διοργάνωση. Ο αθλητής του Κώστα Βογιατζάκη είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αήττητος μέχρι σήμερα στις εντός συνόρων διοργανώσεις. Ο Νικόλας Παναγιωτόπουλο (Άθλος Κερατσινίου) έτρεξε στο Βαλκανικό σε 6.69 και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) έχει κάνει φέτος νέο ατομικό με 6.71. Ο τελευταίος, έγινε ο πρώτος Έλληνας μετά από 25 χρόνια που «κατεβαίνει» το φράγμα των 21.00 στα 200μ. και, με αυτοπεποίθηση, θα διεκδικήσει να επαναλάβει αυτόν τον χρόνο και να κάνει πέντε τις νίκες του στα 200μ. Ο Παναγιωτόπουλος θα είναι ο βασικός του αντίπαλος.Ο Λάμπρος Βολίκας έχει κάνει φέτος 6.72, ωστόσο ο τραυματισμός στην ημερίδα τού στέρησε μια καλή συνέχεια, καθώς αναγκάστηκε να αφήσει πρόωρα τη χειμερινή δράση. Θέση εκκίνησης θα πάρει και ο Δημήτρης Χρυσάφης με φετινό 6.75, αλλά και ο περσινός νικητής, Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ).60 μ.Κορυφαία επίδοση 2026: Βασίλης Μυριανθόπουλος 6.64Νικητής 2025: Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ) 6.71200 μ.Κορυφαία επίδοση 2026: Σωτήρης Γκαραγκάνης 20.99

Νικητής 2025: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου) 21.12



400 μ.

Ο κορυφαίος αθλητής φέτος στην απόσταση, Τζορτζ Φρανκς, θα αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εντός συνόρων, ο Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) και ο Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης) έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς διαθέτουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ο Σιμόνι έχει πετύχει ατομικό ρεκόρ με 47.73 και ο Κεχιόπουλος 47.74. Ο 19χρονος Παναγιώτης Μπερτόλης (Μεσσηνιακός) κυνηγά επίδοση κάτω από το ατομικό του 48.11 και ο Κυριάκος Τσικιλής (ΑΟ Ερμής) κάτω από το 48.27.



Κορυφαία επίδοση 2026: Τζορτζ Φρανκς 45.83

Νικητής 2025: Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 48.17



800μ. - 3.000μ.

Ο Ηλίας Αργύρης (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών) ξεχώρισε στην τελευταία ημερίδα της Παιανίας με 1:50.92, που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ και την κορυφαία επίδοση φέτος στη χώρα. Ο Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) έχει κάνει μια σειρά από καλές εμφανίσεις, με τελευταία αυτή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα (1:51.15). Οι δύο τους έχουν τον πρώτο λόγο. Στην κούρσα θα μπει και ο νικητής του 2024, Χάρης Ξενιδάκης (Σητειακός ΑΟ), που έχει τρέξει φέτος σε 1:52.28.

Στα 1.500μ., ο Γιώργος Μαντζαρίδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας) δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Με 3:47.07 έχει την κορυφαία επίδοση στην απόσταση και μια σειρά καλών και σταθερών εμφανίσεων. Ο περσινός νικητής, Παναγιώτης Πετρουλάκης, θα απουσιάζει από τον αγώνα.

Στα 3.000μ., ο Ορφέας Ιωάννου με 8:24.34 έχει το προβάδισμα για την πρώτη θέση. Ξεχωρίζουν οι Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου), Ανδρέας Γεωργίου (ΓΑΣ Αγρινίου) και οι Παναγιώτης και Θανάσης Ζυγούρης του ΣΑΚΑ.



800μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Ηλίας Αργύρης 1:50.92

Νικητής 2025: Βασίλης Σαλπάς (ΑΣΕ Δούκα) 1:53.58

1.500μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Γιώργος Μαντζαρίδης 3:47.07

Νικητής 2025: Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ο Ιλισσός) 3:52.22

3.000μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Ορφέας Ιωάννου 8:24.34

Νικητής 2025: Γιώργος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου) 8:31.09



60μ. εμπόδια

Ωραία κούρσα αναμένται να γίνει στα ψηλά εμπόδια των ανδρών, με τους Παναγιώτη Ρούμτσιο (ΠΑΟ), Αναστάση Ηλιόπουλο (ΓΣ Κηφισιάς) και Γιάννη Καμαρινό (ΠΑΟΚ) να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ρούμτσιος είναι ο περσινός νικητής και ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση φέτος στην Ελλάδα, ενώ έδειξε πως είναι σε θέση να πετύχει χρόνους κάτω από 7.80. Ο Ηλιόπουλος έχει φτάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 7.86 και ο Καμαρινός στα 7.88.



Κορυφαία επίδοση 2026: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος 7.81

Νικητής 2025: Χρήστος Ρούμτσιος (Παναθηναϊκός ΑΟ) 7.88



Ύψος

Ο Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ) είναι ο νικητής των τριών προηγούμενων διοργανώσεων και το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και στον φετινό αγώνα. Ο αθλητής έχει περάσει τα 2,27μ., επίδοση που θέλει να επαναλάβει, σε μία χρονική στιγμή σημαντική για εκείνον, καθώς διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Τορούν. Ο 18χρονος Χάρης Αλιβιζάτος έχει περάσει τα 2,19μ. και κυνηγά επιδόσεις πάνω από το φράγμα των 2,20μ.



Κορυφαία επίδοση 2026: Αντώνης Μέρλος 2,27 μ.

Νικητής 2025: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ) 2,20 μ.



Επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ) θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου, καθώς διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και είναι πιο έτοιμος από ποτέ να διεκδικήσει μεγάλα ύψη. Φέτος έχει κάνει 6,00μ., επίδοση που θέλει να βελτιώσει στο κλειστό της Παιανίας. Ο αθλητής έχει ατομικό ρεκόρ κλειστού στίβου 6,05μ., νέα κοντάρια στα οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως και την αυτοπεποίθηση που του επιτρέπει να βλέπει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Ο Καραλής μετρά πέντε νίκες στη διοργάνωση. Ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ) έχει κάνει φέτος 5,56μ. και βλέπει υψηλότερα, όπως και ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΠΑΟΚ), που πέρασε την περασμένη εβδομάδα στο ίδιο στάδιο, τα 5,42 μέτρα.



Κορυφαία επίδοση 2026: Εμμανουήλ Καραλής 6,00 μ.

Νικητής 2025: Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 6,01 μ.



Μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) μετρά μια σειρά από καλές εμφανίσεις στη διάρκεια της περιόδου, με αποκορύφωμα το 8,27μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έκανε ήδη έναν αγώνα στο κλειστό της Παιανίας και προσγειώθηκε στα 8,23μ. Την Κυριακή (1/3), μπροστά στο ελληνικό κοινό, θα επιδιώξει να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ. Επιδόσεις πάνω από τα 8,00μ. θέλει να πετύχει ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων), που φέτος έχει κάνει 7,90μ. Ο 19χρονος Βασίλης Μαγουλιώτης (ΑΟ Κάλλιστος) έχει πετύχει 7,60μ. και ο Χρήστος Χήτας (Πυγμή) 7,55μ.



Κορυφαία επίδοση 2026: Μίλτος Τεντόγλου 8,27 μ.

Νικητής 2025: Μιλτιάδης Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) 7,92 μ.



Τριπλούν

Ο Ανδρέας Πανταζής τραυματίστηκε (διάστρεμμα) στην προπόνηση της Πέμπτης και χάνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σε μία χρονική στιγμή της περιόδου που έδειχνε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση (16,71μ. φετινό ρεκόρ). Σε πολύ καλή κατάσταση είναι και ο Νίκος Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ), με φετινό 16,33μ. και ενδείξεις πως είναι σε θέση να φτάσει ακόμη πιο μακριά. Με ενδιαφέρον αναμένεται η επανεμφάνιση του Δημήτρη Τσιάμη (ΟΣΦΠ), μετά την επέμβαση που τον κράτησε πίσω, 19 φορές νικητή στην ιστορία της διοργάνωσης. Στον αγώνα θα συμμετάσχει και ο Γιώργος Γρέψιος (ΓΣ Σέρρες 93), όχι όμως ο Γιάννης Γκάρτσιος, που αντιμετωπίζει ενόχληση στον αστράγαλο.



Κορυφαία επίδοση 2026: Ανδρέας Πανταζής 16,71 μ.

Νικητής 2025: Δημήτρης Τσιάμης (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 16,09 μ.



Σφαιροβολία

Δυνατός αγώνας αναμένεται στη σφαιροβολία ανδρών, με τους Ιάσονα Μαχαίρα (Παναξιακός) και Κώστα Γεννίκη (ΠΑΟ) να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο πρώτος έχει πετύχει φέτος 19,31μ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ ο δεύτερος 18,93μ., πριν από λίγες ημέρες στην Τσεχία. Στη μάχη των μεταλλίων θα μπουν και ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) με τον Τάσο Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος), αλλά και ο νεαρός Βαλάντης Κανοτζιάν (ΜΕΑΣ Τρίτων).



Κορυφαία επίδοση 2026: Ιάσονας Μαχαίρας 19,31 μ.

Νικητής 2025: Αναστάσιος Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος) 18,56 μ.



Επταθλο

Ο Άγγελος Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας) έχει τον πρώτο λόγο στο έπταθλο και μεγάλο στόχο μια επίδοση πάνω από το ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής διανύει καλή αγωνιστική σεζόν, με επιδόσεις που του επιτρέπουν να κυνηγά μια ακόμη καλύτερη συγκομιδή βαθμών.



Κορυφαία επίδοση 2026: Άγγελος Ανδρέογλου 5.662 β.

Νικητής 2025: Αντώνης Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας) 5.464 β.



5.000 μ. βάδην

Ωραίος αγώνας θα γίνει και στο βάδην ανδρών, με τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ (Παμμηλιακός) να έχει τον πρώτο λόγο και τους Γιώργο Κριτούλη (ΑΓΕΣ Κάμειρος), Παναγιώτη Σάλτη (Φωκιανός Καρδίτσας) και Ανδρέα Παπαστεργίου (ΠΑΟ) να διεκδικούν θέση στο βάθρο και καλές επιδόσεις. Ο Παπαμιχαήλ έχει στο ενεργητικό του εννέα νίκες στον κλειστό στίβο και είναι κάτοχος του ρεκόρ της διοργάνωσης από το 2024 (19:01.44).



Νικητής 2025: Γιώργος Κριτούλης (ΑΓΕΣ Κάμειρος) 20:40.51





ΓΥΝΑΙΚΕΣ

60μ.- 400μ.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) έχει την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στις μετέχουσες με 7.25 και μια σειρά καλών εμφανίσεων στη σεζόν. Η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) έχει τρέξει τα 60μ. σε 7.29 και είναι σε θέση να κατεβάσει κι άλλο την επίδοσή της. Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση χρυσό μετάλλιο, με τη 16χρονη Αναστασία Αντωνάτου (ΠΓΣ) να κυνηγά το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ20, το οποίο ισοφάρισε πριν λίγες εβδομάδες με 7.38. Η Σπανουδάκη έχει κατακτήσει τέσσερις νίκες στη διοργάνωση, με τελευταία το 2022, ενώ η Τσουκαλά ψάχνει την πρώτη της νίκη.



Η Τσουκαλά έχει την καλύτερη επίδοση στα 200μ. με 23.56 και μοιάζει πιο έτοιμη από κάθε άλλη αθλήτρια στην εν λόγω απόσταση. Η Ελένη Ιακωβάκη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 με 24.49 και κυνηγά και το ρεκόρ Κ20 της Εμμανουηλίδου, ενώ οι Μαρία Αγγελίνα Κοκόση (Ίκαρος Ν. Ιωνίας) και Ελένη Σολδάτου (ΑΟ Φιλοθέης) θα παίξουν δυνατά όχι μόνο για το βάθρο, αλλά και για καλές επιδόσεις.



Η Ιακωβάκη (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. γυναικών με 55.88, επίδοση που μπορεί να βελτιώσει στον αγώνα του Σαββάτου. Η Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ) θέλει να βελτιώσει το ατομικό της ρεκόρ και να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.



60μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Ραφαέλα Σπανουδάκη 7.25

Νικήτρια 2025: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 7.27

200μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Δήμητρα Τσουκαλά 23.56

Νικήτρια 2025: Κατερίνα Σχοινοχωρίτη (ΝΓΣ Θεσ/κης Ηρακλής) 25.05

400μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Αναστασία Ράπτη 55.13

Νικήτρια 2025: Λαβντιγέ Ζυλαλί (ΑΕΚ) 56.42



800μ. - 3.000μ.

Τα 800μ. των γυναικών αναμένεται να είναι μία από τις κορυφαίες κούρσες της διοργάνωσης, χάρη στη συμμετοχή της Γεωργίας Δεσπολλάρη (ΠΑΟ) και της Ιουλιαννάς Ρούσσου. Η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ήδη τρεις φετινές κούρσες κάτω από 2:03, και στοχεύει στο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού της Έλενας Φιλάνδρα (2:02.08), το οποίο έχει πλησιάσει σημαντικά μέσα στη σεζόν (2:02.43). Η Ρούσσου θα πραγματοποιήσει στο Πρωτάθλημα την πρώτη της εμφάνιση στα 800μ., έχοντας προηγουμένως εντυπωσιάσει στα 3.000μ. και στα 1.500μ., αποστάσεις στις οποίες σημείωσε πανελλήνια ρεκόρ Κ20.



Στα 1.500 μ., η Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ) έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, ενώ στα 3.000μ. η Ανδιάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα, σε μία κούρσα όπου αναμένεται να ξεχωρίσει και η Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣ).



800 μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Γεωργία Δεσπολλάρη 2:02.43

Νικήτρια 2025: Γεωργία Δεσπολλάρη (Παναθηναϊκός ΑΟ) 2:03.89

1.500 μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Ιουλιάνα Ρούσσου 4:16.31

Νικήτρια 2025: Εμμανουέλλα Πλάκα (ΑΣ Σαλαμίνας “ Ο Αίας”) 4:29.65

3.000 μ.: Κορυφαία επίδοση 2026: Ιουλιάννα Ρούσσου 9:30.38

Νικήτρια 2025: Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 9:28.39



60μ. εμπόδια

Η Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) επικράτησε πέρυσι στο αγώνισμα με 8.14 βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ και κάτι ανάλογο θέλει να κάνει και φέτος. Η εμποδίστρια της Ιωάννας Σιώμου έχει πετύχει φέτος 8.15, επίδοση που ωστόσο δεν είναι αρκετή για να τη βάλει στην πρόκριση για το Παγκόσμιο του Τορούν. Η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) έχει τρέξει την απόσταση σε 8.33, χρόνο που θέλει να βελτιώσει, όπως και η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σερρες) 8.39



Κορυφαία επίδοση 2026: Σοφία Ιωσηφίδου 8.15

Νικήτρια 2025: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) 8.14



Ύψος

Οι απουσίες των Τατιάνας Γκούσιν και Παναγιώτας Δόση ανοίγουν τον δρόμο προς την κορυφή στις νεαρότερες μετέχουσες. Η Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου) είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα στη σεζόν με το 1,81μ., που είναι και όριο για το Παγκόσμιο Κ20, αλλά και με τη γενικότερη σταθερότητά της.



Κορυφαία επίδοση 2026: Παναγιώτα Δόση 1,85μ.

Νικήτρια 2025: Τατιάνα Γκουσιν (ΓΣ Κηφισιάς) 1.83μ.



Επί κοντώ

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) θα μπει στον αγώνα με κεκτημένη ταχύτητα από την εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας και το 4,52μ. στο Βαλκανικό, που αποτελεί απόλυτο ατομικό της ρεόρ. Η αθλήτρια είναι σε καλή κατάσταση κι έχει κάθε λόγο να βλέπει μεγαλύτερα ύψη. Η συναθλήτριά της Αναστασία Μπουμπουλίδη (ΓΣ Κηφισιάς) έχει φέτος 4,25μ., οσο και η Μυρτώ Κασσωτάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος).



Κορυφαία επίδοση 2026: Αριάδνη Αδαμοπούλου 4,52μ.

Νικήτρια 2025: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) 4,40μ.



Μήκος

Αρκετά γεμάτο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αναμένεται το μήκος των γυναικών, με πολλές αθλήτριες να διεκδικούν μια θέση στο βάθρο. Η Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας) έχει φέτος 6,41μ. και έδειξε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα πως διαθέτει τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα που απαιτείται για μεγάλους αγώνες. Την κορυφαία επίδοση μεταξύ των συμμετεχουσών κατέχει η Μαρία Στεφανοπούλου με 6,47μ., αν και ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χάσει και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η 19χρονη Νίκη Μητροπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) έχει σημειώσει φέτος 6,25μ. και δηλώνει έτοιμη για ακόμη μεγαλύτερα άλματα, ενώ σε καλή κατάσταση έδειξε και η Νικολιά Ποιραζίδη (Παμμηλιακός), που την περασμένη εβδομάδα έφτασε στα 6,29μ. Η Αντριάννα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα) δεν έχει βρει ακόμη τον ρυθμό της, παραμένει όμως πάντα ικανή για ένα μεγάλο άλμα.



Κορυφαία επίδοση 2026: Μαρία Στεφανοπούλου 6,47μ.

Νικήτρια 2025: Σωτηρία Ράπτη (ΑΓΣ Ιωαννίνων) 6,20μ.



Τριπλούν

Η Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί στο τριπλούν. Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη, παρότι έμεινε πίσω στη σεζόν λόγω τραυματισμού, βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού και δείχνει ικανή να επιβεβαιώσει τον τίτλο της πρωταγωνίστριας. Η Σωτηρία Ράπτη, που πέρυσι πέτυχε το νταμπλ σε μήκος και τριπλούν, δεν έχει βρει ακόμη φέτος τα άλματα που την αντιπροσωπεύουν, ωστόσο παραμένει πάντα υπολογίσιμη δύναμη. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται και οι Ζωή Ράπτη, Ελένη Μαμά (ΑΟ Κάλλιστος) και Δέσποινα Πάσιου (ΑΟ Κάλλιστος), οι οποίες θα επιδιώξουν άλματα πάνω από τα 13,00 μέτρα και μια θέση στο βάθρο.



Κορυφαία επίδοση 2026: Οξάνα Κορένεβα 13,86μ.

Νικήτρια 2025: Σωτηρία Ράπτη (ΑΓΣ Ιωαννίνων) 13,16μ.



Σφαιροβολία

Η Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή) θα βρεθεί στο κλειστό της Παιανίας λίγες ημέρες μετά τον αγώνα της στην Τσεχία, που συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία Κ20 με 16,53 μέτρα. Η αθλήτρια έδειξε πως δεν έχει πιάσει ακόμη... ταβάνι κι έτσι δεν είναι απίθανο να τη δούμε να στέλνει ακόμη μακρύτερα τη σφαίρα. Η Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης Κάλυμνος) και η Αναστασία Ανδεάδη (ΓΣ Κερατσινίου) έχουν πετύχει φέτος 15,94μ. και 15,83μ. αντίστοιχα.



Κορυφαία επίδοση 2026: Μαρία Ραφαηλίδου 16,53μ.

Νικήτρια 2025: Μαρία Μαγκουλια (ΕΝ.Καζωνης-Κάλυμνος) 16,06μ.



Πένταθλο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) έχει κάνει φέτος 4.176β. στο Τάμπερε, σε έναν αγώνα όπου δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, γεγονός που της επιτρέπει να σκέφτεται ακόμη καλύτερη επιδόσεις. Η αθλήτρια θα μπει στο Πρωτάθλημα για να διεκδικήσει μία ακόμη καλύτερη επίδοση, που θα της δώσει το δικαίωμα να βρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.



Κορυφαία επίδοση 2026: Αναστασία Ντραγκομίροβα 4.176β.

Νικήτρια 2025: Θετίδα-Φιλιππα Γαραντζογιαννη (Ευβοϊκός ΓΑΣ) 3.724β.



5.000μ. βάδην

Στα 5.000 μ. βάδην θα είναι παρούσες ορισμένες από τις κορυφαίες αθλήτριες στο αγώνισμα. Η Παναγιώτα Τσινοπούλου (ΑΓΣ Αγ. Στέφανου το Οίον), η Όλγα Φιάσκα (Αθλοκίνηση Μυτιλήνης), η περσινή νικήτρια, Χριστίνα Παπαδοπούλου (ΠΓΣ), η Ευσταθία Κουρκουτσάκη (ΓΣ Ίκαρος Ν. Ιωνίας) και η νεαρή Χαρά Γέρου (Κότινος Πρέβεζας).



Νικήτρια 2025: Χριστίνα Παπαδοπούλου (Πανελλήνιος ΓΣ) 22:08.70



Το πρόγραμμα του 40ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου:



ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2

09:00 Τριπλούν Γ - προκριματικός (όριο 12,60μ.)

09:00 Σφαιροβολία Α - προκριματικός (όριο 14.50μ.)

09:30 60μ. Επτάθλου Α

09:45 60μ. ΑμεΑ

09:50 60μ. Α - προκριματικές σειρές

10:00 Επί κοντώ Α - προκριματικός (όριο 4,60μ.)

10:00 Υψος Γ - προκριματικός (όριο 1,70μ.)

10:30 Μήκος Επτάθλου Α

11:00 60μ. Γ - προκριματικές σειρές

11:45 Τριπλούν Α - προκριματικός (όριο, 15,00μ.)

11:45 Σφαιροβολία Επτάθλου Α

12:05 400μ. Α - προκριματικές σειρές

13:00 Υψος Επτάθλου Α

13:10 400μ. Α - προκριματικές σειρές



17:00 5.000μ. Βάδην Γ - Τελικός

17:40 5.000μ. Βάδην Α - Τελικός

17:45 Επί κοντώ Α - Τελικός

18:10 Τριπλούν Γ - Τελικός

18:15 Ύψος Γ - Τελικός

18:30 60μ. κοριτσιών Κ16 - 1η τελική σειρά

18:36 60μ. κοριτσιών Κ16 - 2η τελική σειρά

18:45 60μ. αγοριών Κ16 - 1η τελική σειρά

18:51 60μ. αγοριών Κ16 - 2η τελική σειρά

19:05 Σφαιροβολία Α - Τελικός

19:10 60μ. Α - 1η τελική σειρά

19:16 60μ. Α - 2η τελική σειρά

19:30 60μ. Γ - 1η τελική σειρά

19:36 60μ. Γ - 2η τελική σειρά

19:50 Τριπλούν Α - Τελικός

19:50 400μ. Α - 1η τελική σειρά

19:56 400μ. Α - 2η τελική σειρά

20:05 400μ. Γ - 1η τελική σειρά

20:11 400μ. Γ - 2η τελική σειρά

20:20 1.500μ. Γ - 1η τελική σειρά

20:30 1.500μ. Α - 1η τελική σειρά

20:40 1.500μ. Γ - 2η τελική σειρά

20:50 1.500μ. Α - 2η τελική σειρά



ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3

10:00 Μήκος Γ - προκριματικός (όριο 5,80μ.)

10:00 Σφαιροβολία Γ - προκριματικός (όριο 13,00μ.)

10:00 Επί κοντώ Γ - προκριματικός (όριο 3,60μ.)

10:00 Ύψος Α - προκριματικός (όριο 2,05μ.)

10:00 60μ. εμπόδια Α - προκριματικές σειρές

10:20 60μ. εμπόδια Γ - προκριματικές σειρές

10:40 800μ. Α - προκριματικές σειρές

11:10 800μ. Γ - προκριματικές σειρές

11:40 60μ. εμπόδια Πεντάθλου Γ

12:00 Μήκος Α - προκριματικός (όριο 7,30μ.)

12:00 200μ. Α - προκριματικές σειρές

12:30 Υψος Πεντάθλου Γ

13:05 60μ. εμπόδια Επτάθλου Α

13:15 200μ. Γ - προκριματικές σειρές

13:50 Επί κοντώ Επτάθλου Α

14:30 Σφαιροβολία Πεντάθλου Γ

16:15 Μήκος Πεντάθλου Γ



17:40 800μ. Πεντάθλου Γ - τελευταίο αγώνισμα

17:50 1.000μ. Επτάθλου Α - τελευταίο αγώνισμα

18:00 Μήκος Γ - Τελικός

18:00 Υψος Α - Τελικός

18:05 3.000μ. Α - 1η τελική σειρά

18:20 Επί κοντώ Γ - Τελικός

18:20 3.000μ. Α - 2η τελική σειρά

18:35 3.000μ. Γ - 1η τελική σειρά

18:55 3.000μ. Γ - 2η τελική σειρά

19:05 Σφαιροβολία Γ - Τελικός

19:20 200μ. Α - 1η τελική σειρά

19:26 200μ. Α - 2η τελική σειρά

19:35 200μ. Γ - 1η τελική σειρά

19:41 200μ. Γ - 1η τελική σειρά

19:45 Μήκος Α - Τελικός

19:55 800μ. Α - 1η τελική σειρά

20:01 800μ. Α - 2η τελική σειρά

20:10 800μ. Γ - 1η τελική σειρά

20:16 800μ. Γ - 2η τελική σειρά

20:30 60μ. εμπόδια Α - 1η τελική σειρά

20:36 60μ. εμπόδια Α - 2η τελική σειρά

20:45 60μ. εμπόδια Γ - 1η τελική σειρά

20:51 60μ. εμπόδια Γ - 2η τελική σειρά

21:04 4Χ400μ. Μικτή - τελικές σειρές