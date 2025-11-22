Super League 1: Στην κορυφή και στο +5 ο Ολυμπιακός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου στο Καραϊσκάκη και αποσπάστηκε με 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει την Κυριακή στην Τούμπα με την Κηφισιά - Χωρίς νικητή το Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα 3-0 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και πλέον βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, που φυσικά έχουν ματς λιγότερο.
Αστέρας Aktor και Παναιτωλικός, παράλληλα, με το 1-1, δεν κατάφεραν να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά για τους Αγρινιώτες η ισοπαλία ασφαλώς είναι πιο ευπρόσδεκτη.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0 - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00, NS2HD
ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00, NS Prime
ΑΕΚ – Άρης 21:00, CS1HD
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Λεβαδειακός 18:00, CS2HD
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00, CS1HD
Η βαθμολογία (Σε 10 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 28 (26-7)
2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)
3. ΑΕΚ 22 (11-7)
4. Λεβαδειακός 18 (26-12)
-------------------------------
5. Βόλος 18 (13-13)
6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)
7. Άρης 13 (9-11)
8. Κηφισιά 12 (17-18)
-------------------------------
9. Παναιτωλικός 12 (13-17)
10. Ατρόμητος 9 (11-15)
11. Αστέρας Aktor 8 (13-17)
12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)
13. ΟΦΗ 6 (9-20)
14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)
* Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας και Παναιτωλικός έχουν 11 ματς. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εννέα παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες από δέκα.
