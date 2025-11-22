Super League 1: Στην κορυφή και στο +5 ο Ολυμπιακός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα 3-0 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και πλέον βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, που φυσικά έχουν ματς λιγότερο.

Αστέρας Aktor και Παναιτωλικός, παράλληλα, με το 1-1, δεν κατάφεραν να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά για τους Αγρινιώτες η ισοπαλία ασφαλώς είναι πιο ευπρόσδεκτη.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1





Connatix Player: 3bff3a5a-c75c-44bd-92df-41d4508759bb - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0 - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00, NS2HD

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00, NS Prime

ΑΕΚ – Άρης 21:00, CS1HD

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 18:00, CS2HD

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00, CS1HD



Η βαθμολογία (Σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

-------------------------------

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

-------------------------------

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Aktor 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

* Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας και Παναιτωλικός έχουν 11 ματς. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εννέα παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες από δέκα.





Ειδήσεις σήμερα:



«Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη» - Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι, αύριο η κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη



Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»



Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών - Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια

