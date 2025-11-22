Super League 1: Στην κορυφή και στο +5 ο Ολυμπιακός - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Παναιτωλικός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου στο Καραϊσκάκη και αποσπάστηκε με 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει την Κυριακή στην Τούμπα με την Κηφισιά - Χωρίς νικητή το Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα 3-0 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και πλέον βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, που φυσικά έχουν ματς λιγότερο.

 Αστέρας Aktor και Παναιτωλικός, παράλληλα, με το 1-1, δεν κατάφεραν να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά για τους Αγρινιώτες η ισοπαλία ασφαλώς είναι πιο ευπρόσδεκτη.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Aktor Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός Ατρόμητος 3-0 - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός Παναθηναϊκός 17:00, NS2HD

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00, NS Prime

ΑΕΚ Άρης 21:00, CS1HD

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος Λεβαδειακός 18:00, CS2HD

ΑΕΛ Novibet ΟΦΗ 20:00, CS1HD


Η βαθμολογία (Σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

-------------------------------

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

-------------------------------

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Aktor 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

* Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας και Παναιτωλικός έχουν 11 ματς. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εννέα παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες από δέκα.


