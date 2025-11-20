Κώστας Σλούκας: «Ευχαριστώ τον κόουτς για την αναγνώριση, στόχος η σταθερότητα»

Ο ηγέτης των «πρασίνων» σχολίασε την επικράτηση επί της Ντουμπάι, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα στο δεύτερο μέρος και η επιρροή του Καλαϊτζάκη ήταν το κλειδί.