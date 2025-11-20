Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Κώστας Σλούκας: «Ευχαριστώ τον κόουτς για την αναγνώριση, στόχος η σταθερότητα»
Ο ηγέτης των «πρασίνων» σχολίασε την επικράτηση επί της Ντουμπάι, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα στο δεύτερο μέρος και η επιρροή του Καλαϊτζάκη ήταν το κλειδί.
Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο μέρος, χάρη στην αμυντική αφύπνιση που ξεκίνησε από τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, και πήρε την 8η νίκη του (8-4) στη Euroleague, επικρατώντας 103-82 της Ντουμπάϊ BC παραμένοντας σε τροχιά κορυφής.
Το παιχνίδι κρίθηκε στην τρίτη περίοδο, καθώς, ενώ στο ημίχρονο η Ντουμπάι προηγούνταν με 48-45, η είσοδος των «πρασίνων» στο παρκέ άλλαξε άρδην την εικόνα. Το κομβικό σημείο ήταν η στιγμή που ο Κώστας Σλούκας «θύμισε» στους συμπαίκτες του τι σημαίνει άμυνα. Με την αμυντική αφύπνιση να ξεκινά από τον αρχηγό, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση, έτρεξε στο παρκέ και με επιμέρους σκορ κυριάρχησε, φτάνοντας στο τελικό +21.
«Ήμασταν soft, ο Καλαϊτζάκης έπαιξε σημαντικό ρόλο»
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός των «πρασίνων», Κώστας Σλούκας, σχολίασε τη νίκη, εστιάζοντας στην αλλαγή νοοτροπίας στο δεύτερο ημίχρονο και την καθοριστική συμβολή ορισμένων συμπαικτών του.
Ο Σλούκας ξεκίνησε ευχαριστώντας τον κόσμο: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σε μία δύσκολη περίοδο για εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έκαναν το sold out.»
Στην ανάλυση του αγώνα, αναγνώρισε την αδυναμία του πρώτου μέρους: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο soft, δεν βάζαμε το σώμα μας και δεχόμασταν εύκολα καλάθια.» Ωστόσο, τόνισε τη μεταμόρφωση μετά την ανάπαυλα: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο aggressive και έπαιξε σημαντικό ρόλο η επιρροή του Καλαϊτζάκη», χαρακτηρίζοντας τον νεαρό γκαρντ ως κομβικό για την επικράτηση.
Κλείνοντας, ο αρχηγός αναφέρθηκε στη δική του απόδοση, το κίνητρό του και στην αναγνώριση του Εργκίν Αταμάν: «Το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ τον κόουτς. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Πάντα έχω κίνητρο και λέω σε όλους στα αποδυτήρια πως πρέπει να παίζουμε με υπευθυνότητα, ειδικά όταν παίζουμε στον Παναθηναϊκό, σε μία μεγάλη ομάδα που πάντα παίζει για τη νίκη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σλούκας.
