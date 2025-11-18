Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Ιστορική διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη: Κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό
Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού τιμήθηκε για τη δράση και τη φωνή του εντός και εκτός γηπέδων, σε μια κορυφαία διεθνή αναγνώριση στα Merit Awards 2025
Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, Ανδρέας Τεττέη, τιμήθηκε από τη FIFPRO με το βραβείο Player Activism, όντας ο πρώτος Έλληνας που τιμάται στα Merit Awards.
H ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:
«Μεγάλη διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη και τον ΠΣΑΠΠ, καθώς ο διεθνής επιθετικός κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό.
Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, απονέμονται τα Merit Awards σε ποδοσφαιριστές-μέλη των Συνδέσμων που συμμετέχουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που τιμά παίκτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.
Στα φετινά βραβεία, λοιπόν, υποψήφιος εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος είναι και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου, λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις και εμπνέοντας τα παιδιά.
Η αρμόδια επιτροπή μελέτησε προσεκτικά την ιστορία και τα πεπραγμένα του, άκουσε τον τρόπο με τον οποίο μιλά και απεφάνθη: Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award!
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, ανάμεσα σε υποψήφιους από όλον τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει πως ο Ανδρέας είναι ξεχωριστός και εκτός γηπέδων! Πρόκειται, παράλληλα, και για μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΣΑΠΠ, με τη FIFPRO να αναγνωρίζει την ελληνική υποψηφιότητα και τον ρόλο του Τεττέη ως Πρεσβευτή».
«Δεν φοβήθηκα ποτέ και κανέναν»
Ο Ανδρέας Τεττέη δήλωσε σχετικά στη FIFPRO για τον ρόλο του ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού στον ΠΣΑΠΠ: «Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», ενώ για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε: «Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθ
Η ανάρτηση της FIFPRO:
«Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε στα βραβεία της FIFPRO με το Player Activism 2025.
Ο Έλληνας διεθνής ηγείται της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και διοργανώνει εκστρατείες για την ένταξη και τον σεβασμό σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Andreas Tetteh has been awarded the 2025 FIFPRO Merit Award for Player Activism 🏆— FIFPRO (@FIFPRO) November 18, 2025
The @PSAPP1976 ambassador leads anti-racism education in schools and campaigns for inclusion and respect across Greek football.#MeritAwards | #FIFPROGA25 pic.twitter.com/mdONPsWTcd
