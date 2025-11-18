Ιστορική διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη: Κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό

Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού τιμήθηκε για τη δράση και τη φωνή του εντός και εκτός γηπέδων, σε μια κορυφαία διεθνή αναγνώριση στα Merit Awards 2025