«Καθάρισε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έδωσε την μπάλα στον rookie των Λέικερς που του την πήραν οι διαιτητές - Βίντεο

Οι διαιτητές δεν επέτρεψαν αρχικά στους Λέικερς να πάρει την μπάλα ο Αντού Τιερό, όμως ο Γιάννης παρενέβη και έδωσε λύση με μία κίνηση

Μικρή ένταση σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Λέικερς (95-119), όμως το περιστατικό έληξε γρήγορα χάρη στην παρέμβαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του χαρίσουν την μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο. Ωστόσο, οι διαιτητές δεν το επέτρεψαν, αφαιρώντας την μπάλα από τους παίκτες των Λέικερς παρά τις αντιδράσεις τους και παραδίδοντάς την σε μέλος του επιτελείου των Μπακς.

Την στιγμή εκείνη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρενέβη αποφασιστικά: πήρε την μπάλα από την υπεύθυνη των Μπακς χωρίς δεύτερη κουβέντα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, ώστε να φτάσει τελικά στον Τιερό. Ο Σλοβένος σταρ ευχαρίστησε τον Γιάννη για την κίνησή του, δίνοντας έτσι όμορφο τέλος στο περιστατικό.

