Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
«Καθάρισε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έδωσε την μπάλα στον rookie των Λέικερς που του την πήραν οι διαιτητές - Βίντεο
«Καθάρισε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έδωσε την μπάλα στον rookie των Λέικερς που του την πήραν οι διαιτητές - Βίντεο
Οι διαιτητές δεν επέτρεψαν αρχικά στους Λέικερς να πάρει την μπάλα ο Αντού Τιερό, όμως ο Γιάννης παρενέβη και έδωσε λύση με μία κίνηση
Μικρή ένταση σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Λέικερς (95-119), όμως το περιστατικό έληξε γρήγορα χάρη στην παρέμβαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του χαρίσουν την μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο. Ωστόσο, οι διαιτητές δεν το επέτρεψαν, αφαιρώντας την μπάλα από τους παίκτες των Λέικερς παρά τις αντιδράσεις τους και παραδίδοντάς την σε μέλος του επιτελείου των Μπακς.
Την στιγμή εκείνη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρενέβη αποφασιστικά: πήρε την μπάλα από την υπεύθυνη των Μπακς χωρίς δεύτερη κουβέντα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, ώστε να φτάσει τελικά στον Τιερό. Ο Σλοβένος σταρ ευχαρίστησε τον Γιάννη για την κίνησή του, δίνοντας έτσι όμορφο τέλος στο περιστατικό.
Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του χαρίσουν την μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο. Ωστόσο, οι διαιτητές δεν το επέτρεψαν, αφαιρώντας την μπάλα από τους παίκτες των Λέικερς παρά τις αντιδράσεις τους και παραδίδοντάς την σε μέλος του επιτελείου των Μπακς.
Giannis secured the game ball for Lakers rookie Adou Thiero after scoring his first NBA points. pic.twitter.com/9BwecS0pdy— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 16, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές
«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι με απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι - Το πρόγραμμα της επίσκεψης
Όλα οι αλλαγές στη Golden Visa - Πού διευκολύνονται οι επενδύσεις
Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές
«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι με απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι - Το πρόγραμμα της επίσκεψης
Όλα οι αλλαγές στη Golden Visa - Πού διευκολύνονται οι επενδύσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα