Μουζακίτης: Νικητής του Golden Boy Web 2025
Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Χρήστος Μουζακίτης

Μουζακίτης: Νικητής του Golden Boy Web 2025

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία του Tuttosport για το European Golden Boy Web 2025

Μουζακίτης: Νικητής του Golden Boy Web 2025
Ο Χρήστος Μουζακίτης αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της διεθνούς ψηφοφορίας της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport, κατακτώντας τον τίτλο του European Golden Boy Web για το 2025!

Σπουδαία διάκριση για τον χαφ του Ολυμπιακού που βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για τον πιο ταλαντούχο, ελπιδοφόρο και αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια πέντε μηνών, με τον Έλληνα μέσο να συγκεντρώνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψήφους και να αφήνει πίσω του μεγάλα ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Άρντα Γκιουλέρ.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού


Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον νεαρό παίκτη του κάνοντας μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδεψε με τη λεζάντα: «Συγχαρητήρια Χρήστο για την κατάκτηση του Golden Boy Web 2025! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα».



Πηγή: gazzetta.gr
