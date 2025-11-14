Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις 95-89: Ανατροπή και 2/2 για τους Άραβες - Βίντεο
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις 95-89: Ανατροπή και 2/2 για τους Άραβες - Βίντεο
Η Ντουμπάι ήταν η νικήτρια στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Ζάλγκιρις, καθώς μετά από ένα ματς με σασπένς και ανατροπές, πήρε τη νίκη με 95-89
Η Ντουμπάι, μετά από ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο σασπένς και ανατροπές στο σκορ, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ζάλγκιρις με 95-89 για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 5-6.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Η Ζάλγκιρις, η οποία μετά την ήττα στο ΣΕΦ, γνώρισε ακόμη μια και υποχώρησε στο 7-4, είχε βρεθεί ακόμη και στο +14 στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή, πήρε τα ηνία, άντεξε στην αντεπίθεση των Λιθουανών στο τέλος και έφτασε στη νίκη.
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις: Το ματς
Η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, με τους Λιθουανούς να παίρνουν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +14 στο πρώτο δεκάλεπτο (10-24, 7'). Η περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 24-34, με την Ντουμπάι όμως να μην έχει πει την τελευταία της λέξη.
Οι παίκτες του Γκόλεματς βελτιώθηκαν στην άμυνα και ροκάνισαν την διαφορά, πηγαίνοντας αρχικά στο ημίχρονο με το σκορ στο 45-48, ενώ στην συνέχεια οι «Άραβες» πήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με το υπέρ τους 73-64!
Στο 33' το σκορ έγινε 82-69, όμως από εκείνο το σημείο και μετά η Ζάλγκιρις ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της και έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψει. Μάλιστα η ομάδα του Κάουνας μείωσε ακόμη και στο τρίποντο (90-87, 39'), όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Ντουμπάι να ευστοχεί στις βολές και εν τέλει να παίρνει τη νίκη με 95-89.
Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 16 με 7 ασίστ πρόσθεσε ο Αβράμοβιτς και 14 ο Πετρούσεφ..
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ζάλγκιρις, με τον Φρανσίσκο να προσθέτει 15 με 9 ασίστ.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Η Ζάλγκιρις, η οποία μετά την ήττα στο ΣΕΦ, γνώρισε ακόμη μια και υποχώρησε στο 7-4, είχε βρεθεί ακόμη και στο +14 στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή, πήρε τα ηνία, άντεξε στην αντεπίθεση των Λιθουανών στο τέλος και έφτασε στη νίκη.
Coach should be happy #MotorolaMagicMoment | @motorola pic.twitter.com/nkwiYlsbXK— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
Η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, με τους Λιθουανούς να παίρνουν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +14 στο πρώτο δεκάλεπτο (10-24, 7'). Η περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 24-34, με την Ντουμπάι όμως να μην έχει πει την τελευταία της λέξη.
Οι παίκτες του Γκόλεματς βελτιώθηκαν στην άμυνα και ροκάνισαν την διαφορά, πηγαίνοντας αρχικά στο ημίχρονο με το σκορ στο 45-48, ενώ στην συνέχεια οι «Άραβες» πήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με το υπέρ τους 73-64!
Στο 33' το σκορ έγινε 82-69, όμως από εκείνο το σημείο και μετά η Ζάλγκιρις ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της και έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψει. Μάλιστα η ομάδα του Κάουνας μείωσε ακόμη και στο τρίποντο (90-87, 39'), όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Ντουμπάι να ευστοχεί στις βολές και εν τέλει να παίρνει τη νίκη με 95-89.
Can’t go wrong with some 🥓#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/zjLOfqt6tO— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 16 με 7 ασίστ πρόσθεσε ο Αβράμοβιτς και 14 ο Πετρούσεφ..
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ζάλγκιρις, με τον Φρανσίσκο να προσθέτει 15 με 9 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 16-0 που έτρεξε η Ντουμπάι από το 24' μέχρι το 29 ήταν το σημείο που έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα