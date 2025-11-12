Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ολυμπιακός: Επέκταση συμβολαίου στον Πιρόλα - «Ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια», δήλωσε ο Ιταλός
Ολυμπιακός: Επέκταση συμβολαίου στον Πιρόλα - «Ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια», δήλωσε ο Ιταλός
Ο 23χρονος Ιταλός στόπερ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό έως το 2028
Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2028 θα παραμείνει ο Λορέντζο Πιρόλα.
Ο διεθνής Ιταλός στόπερ συμφώνησε σε όλα με τους Πειραιώτες και επέκτεινε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του φυσικά με αυξημένες αποδοχές.
Ο Λορέντζο Πιρόλα αποκτήθηκε το 2024 και είχε συμβόλαιο έως το 2027. Με τις εμφανίσεις του «υποχρέωσε» τον Ολυμπιακό να τον δέσει για έναν ακόμη χρόνο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οψιόν στο νέο συμβόλαιο για παράτασή του.
Ο Πιρόλα είναι ήδη στο στόχαστρο ομάδων από την Ιταλία και στον Ολυμπιακό τον επιβραβεύουν με νέο συμβόλαιο αφού πιστεύουν πολύ στον Ιταλό.
Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επέκταση με ανάρτηση στα social media. Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως είναι μεγάλη τιμή που είναι μέλος του Ολυμπιακού και ξεκαθάρισε πως θέλει να κερδίσει πολλά ακόμα τρόπαια με τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά οι δηλώσεις Πιρόλα
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό και ελπίζω να κερδίσω πολλά τρόπαια, όπως πέρσι.
Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε ημέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.
Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθάνε πολύ».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ο διεθνής Ιταλός στόπερ συμφώνησε σε όλα με τους Πειραιώτες και επέκτεινε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του φυσικά με αυξημένες αποδοχές.
Ο Λορέντζο Πιρόλα αποκτήθηκε το 2024 και είχε συμβόλαιο έως το 2027. Με τις εμφανίσεις του «υποχρέωσε» τον Ολυμπιακό να τον δέσει για έναν ακόμη χρόνο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οψιόν στο νέο συμβόλαιο για παράτασή του.
Ο Πιρόλα είναι ήδη στο στόχαστρο ομάδων από την Ιταλία και στον Ολυμπιακό τον επιβραβεύουν με νέο συμβόλαιο αφού πιστεύουν πολύ στον Ιταλό.
Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επέκταση με ανάρτηση στα social media. Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως είναι μεγάλη τιμή που είναι μέλος του Ολυμπιακού και ξεκαθάρισε πως θέλει να κερδίσει πολλά ακόμα τρόπαια με τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά οι δηλώσεις Πιρόλα
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό και ελπίζω να κερδίσω πολλά τρόπαια, όπως πέρσι.
Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε ημέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.
Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθάνε πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει λόγω challenge
Καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το 6 μηνών βρέφος της στη Θεσσαλονίκη - Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία
Κούβελας για Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά και της μετέφερα ότι θα την στηρίζαμε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα