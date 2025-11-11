Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο Αβδάλας τα... σάρωσε όλα στο NCAA: Κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας
Eντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Virginia Tech
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός την εβδομάδα που μας πέρασε στο NCAA και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας.
Εντυπωσιακά πράγματα για τον Έλληνα σταρ στο NCAA. Ο Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Virginia Tech και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina)
Δεν έχει ξαναπάρει παίκτης της ομάδας αυτά τα δύο βραβεία μαζί! Μετρά 20 πόντους, 7.5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Κόντρα στο Τσάρλεστον είχε 8 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε παπάδες κόντρα στο Πρόβιντενς με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Αρκετοί στις ΗΠΑ παραμιλούν για τον Νεοκλή που δείχνει με το... καλημέρα το σπουδαίο ταλέντο του και τη μεγάλη του ποιότητα και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.
𝙗𝙞𝙜 𝙙𝙖𝙬𝙜 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 😤 @neoo1721— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
➡️ https://t.co/PGyWxHTOS3
🎟️ https://t.co/6ucPIoPrGj pic.twitter.com/0f7vmdRmD1
If you were locked in on college football Saturday, you MISSED OUT 🔥— ACC Digital Network (@theACCDN) November 10, 2025
Neo Avdalas delivered the performance of the weekend in college basketball. 33 points in a true breakout against Providence. Mike Young’s squad has one of them ones. 👀🟠@HokiesMBB | @hokiesports | #GoHokies pic.twitter.com/5biwCiNGux
Neo had people buzzing Saturday 🇬🇷🤯 @neoo1721 pic.twitter.com/HYgQgkxr2j— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
