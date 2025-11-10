Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έτοιμος να αναλάβει την Αλ Σαντ
Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έτοιμος να αναλάβει την Αλ Σαντ

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας βρίσκεται ένα βήμα πριν επιστρέψει στους πάγκους, έχοντας συμφωνήσει με την καταριανή ομάδα έως το 2026

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε την εθνική Ιταλίας στην κατάκτηση του Euro 2021, αποχώρησε τον Αύγουστο του 2023 από τη «Σκουάντρα Ατζούρα» μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ του 2022 και στη συνέχεια ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Η συνεργασία του με τους Σαουδάραβες ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, και έκτοτε ο Μαντσίνι παρέμενε χωρίς ομάδα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η Gazzetta dello Sport αναφέρει πως η συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί. Ο Μαντσίνι φέρεται να έχει αποδεχθεί πρόταση με ισχύ έως τον Μάιο του 2026, κάτι που σημαίνει ότι απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη της συνεργασίας.



Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Μαντσίνι θα επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία σε μια ομάδα που έχει παράδοση στις επιτυχίες στο καταριανό ποδόσφαιρο και φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή με την εμπειρία του 59χρονου προπονητή.


