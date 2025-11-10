Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε Τεττέη αντί του τραυματία Ιωαννίδη
Για πάνω από ένα μήνα θα μείνει εκτός δράσης ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έτσι ο άσος της Κηφισιάς επιστρατεύεται από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό
Στην Εθνική Ελλάδος για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ανδρέας Τεττέη καθώς ο 24χρονος φορ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντί του Φώτη Ιωαννίδη.
O διεθνής φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και οι εξετάσεις του έδειξαν πως υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου. Συνεπώς ο Φώτης Ιωαννίδης θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ερχόμενα ματς της Γαλανόλευκης και ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός προχώρησε στην αντικατάσταση του.
Ο εκλεκτός του Γιοβάνοβιτς είναι ο Τεττέη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος Έλληνας επιθετικός στη Stoiximan Super League και με τις εμφανίσεις του κέρδισε εκτός από τη μεγάλη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας.
Ο 24χρονος Έλληνας φορ με ρίζες από την Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε ολοκληρώνει ακόμα ένα στόχο στην τρομερή προσωπική του ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα φορέσει τη Γαλανόλευκη σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Στις 12:00 της Δευτέρας (10/11) o εκ των αρχηγών της Κηφισιάς θα βρεθεί στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου θα ενταχθεί στην αποστολή ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο και με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Θυμίζουμε πως στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και μένει να φανεί εάν θα υπάρξει νέα αντικατάσταση.
