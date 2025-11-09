Ζοάο Μάριο: «Δείχνουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι νιώθω πιο άνετα»
Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο μετά το διπλό της ΑΕΚ στο Ηράκλειο
Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό τρίποντο στο Ηράκλειο πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου, καθώς υπέταξε τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0. Ο Ζοάο Μάριο ήταν από τους κορυφαίους της Ένωσης, ενώ είχε και ακυρωθέν γκολ.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το «διπλό» αλλά και για την παρουσία του στην ΑΕΚ.
Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο
«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Είχαμε τον έλεγχο. Κάναμε σε ένα ακόμη παιχνίδι ευκαιρίες. Δεν είμαστε καλοί τόσο στην αποτελεσματικότητα, αλλά δημιουργούμε ευκαιρίες. Δείχνουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα.
Είπαμε όχι θέλουμε ψυχραιμία και υπομονή. Είχαμε τον έλεγχο και είπαμε να έχουμε υπομονή για να έρθει το γκολ. Πρέπει να δείχνουμε προσωπικότητα και χαρακτήρα στον αγωνιστικό χώρο.
Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Είμαι δυο μήνες στην ομάδα. παιχνίδι με παιχνίδι νιώθω πιο άνετα. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Ακόμη και να μην παίζω η ομάδα θέλει να κρατά μπάλα. Μου αρέσει να συμμετέχω και να βοηθάω την ομάδα».
