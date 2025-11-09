Πράσινο το ντέρμπι, ερυθρόλευκη η κορυφή - Στο - 2 ο ΠΑΟΚ, ακολουθεί η ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Πρώτη νίκη του Μπενίτεθ σε ντέρμπι, πρώτη ήττα του Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα - Ο Παναθηναϊκός 2-1 τον ΠΑΟΚ - Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά και πέρασε στην κορυφή - Η ΑΕΚ πήρε τρίποντο με ήρωα τον Πινέδα κόντρα στον ΟΦΗ - Πεντάρα ο Λεβαδειακός και σταθερά 4ος
Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της Stoiximan Super League 1 μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Κυριακής πέρασε με 3-1 από τη Νεάπολη στο παιχνίδι με την Κηφισιά και το βράδυ στρογγυλοκάθισε στην πρώτη θέση αφού ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Λεωφόρο με 2-1 του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και από το +1 πήγε στο -2 από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πρώτη φορά ντέρμπι με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του είναι στο -10 αλλά με αγώνα λιγότερο.
Στην 3η θέση είναι η ΑΕΚ που κέρδισε 1-0 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και απειλεί τον ΠΑΟΚ ενώ ο Λεβαδειακός έριξε πεντάρα στον Πανσερραϊκό και είναι σταθερά 4ος. Τους ίδιους βαθμούς (18) έχει και ο Βόλος που επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, ενώ ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Θεσσαλονίκη και είναι στο -12.
Το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και επιστρέφει στις 22 Νοεμβρίου.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1
Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα στο 1ο μέρος με τον ΠΑΟΚ να μην έχει φάση. Το 1-0 ήρθε από τον Πάντοβιτς στο 20' ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία ενώ στο 27' ο Τετέ είχε δοκάρι.
Ο ΠΑΟ βρήκε και 2ο γκολ στο 31' με τον Γεντβάι. Το 2ο μέρος δεν ήταν το ίδιο. Αν και ο Παναθηναϊκός το έλεγχε στην αρχή ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα και μείωσε σε 2-1 στο 61'.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με φοβερή ενέργεια έγραψε το 2-1 αλλά λίγα λεπτά αργότερα έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού.
Ο ΠΑΟΚ δεν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό χωρίς τον ηγέτη του και δεν βρήκε γκολ.
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1
Είχε απουσίες, είχε τον Νίκολιτς στην εξέδρα, είχε «τρελές» ευκαιρίες αλλά κέρδισε. Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με γκολ του Πινέδα στο 74'.
Ο Μεξικανός χάρισε το τρίποντο στην Ένωση κόντρα στον Παναιτωλικό και το έκανε ξανά απέναντι στον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ έπαιξε φουλ επίθεση είχε σημαντικές ευκαιρίες ενώ τις ακυρώθηκαν και δύο γκολ.
Το ένα του Ζοάο Μάριο και το άλλο του Γιόβιτς για επιθετικά φάουλ. Ο ΟΦΗ περιορίστηκε σε αμυντικό παιχνίδι και ο Χρήστος Κόντης γνώρισε την 2η ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια στον πάγκο του.
Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λίλο ο οποίος κράτησε για πολύ ώρα το μηδέν.
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3
Με άνεση πέρασε από τη Νεάπολη ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στο 37' με τον Νασιμέντο και είδε τον διαιτητή Βεργέτη να του ακυρώνει δύο γκολ (Μουζακίτης, Ρέτσος) στο 1ο μέρος.
Η Κηφισιά ισοφάρισε με τον Παντελίδη στο 47' αλλά η χαρά της δεν κράτησε πολύ. Ο Ζέλσον κέρδισε πέναλτι με τον Ελ Κααμπί να ευστοχεί στην εκτέλεση για το 1-2 στο 57'. Στο 62' αποβλήθηκε ο Μαϊντάνα (2η κίτρινη) και στο 70' ο Ελ Κααμπί πάλι με πέναλτι έγραψε το 1-3. Και τα δύο πέναλτι τα έκανε ο Αμανί!
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρια με τον Ελ Κααμπί (25'), τον Ροντινέι (61') και τον Στρεφέτσα (90+4'). Η Κηφισιά δεν βρήκε χώρους για να παίξει όπως με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2
Ο Λεβαδειακός συνέχισε την εκπληκτική του πορεία στη φετινή Super League, καθώς επιβλήθηκε με το εμφατικό 5-2 του Πανσερραϊκού με 5-2 στο «Λάμπρος Κατσώνης».
Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασαν στο θρίαμβο με τα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (9’, 54’), Σεμπαστιάν Παλάσιος (45’+2’), Μπένχαμιν Βέρμπιτς (59’) και Φαμπρίτσιο Πεντρόζο (72’ με πέναλτι), έχοντας πλέον στο ενεργητικό τους 26 γκολ, καλύτερη επίθεση στην κατηγορία.
Από την πλευρά του, ο Πανσερραϊκός του υπηρεσιακού Αλέξανδρου Βεργώνη, έδειξε λίγα πράγματα. Κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Τσε Νάνελι (13’), ενώ μείωσε στο τέλος με τον Αλέκσα Μάρας (88’), χωρίς ωστόσο να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους.
Ατρόμητος - Βόλος 0-1
Με συνέπεια στο πλάνο και έχοντας την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, ο Βόλος υπέγραψε ακόμη ένα «επαγγελματικό» διπλό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πέρασε από το Περιστέρι με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, χτίζοντας τη νίκη της πάνω στην άρτια ανασταλτική της λειτουργία και τη συγκέντρωση στα κρίσιμα μέτρα του γηπέδου.
Το ματς κρίθηκε νωρίς, στο 25’, όταν ο Σαΐντ Χάμουλιτς υπέγραψε με πανέμορφο τέρμα τη διαφορά ποιότητας στην τελική ενέργεια. Ο δυναμικός φορ κινήθηκε ιδανικά στον χώρο και εκτέλεσε με αποφασιστικότητα, δίνοντας προβάδισμα που ο Βόλος υπερασπίστηκε με συνέπεια μέχρι τέλους.
Ο Βόλος «έπιασε» ξανά τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ αντίθετα, ο Ατρόμητος μένει στη δέκατη θέση, πληρώνοντας ακριβά την αναποτελεσματικότητα στο δημιουργικό τρίτο και την έλλειψη καθαρών επιλογών στο τελείωμα των φάσεων.
Άρης-Αστέρας Τρίπολης 0-0
Τα είχε όλα εκτός από το πιο βασικό, το γκολ, το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε τρία δοκάρια και ο Άρης έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο και ήταν άφαντος.
Ο Γαλανόπουλος αποβλήθηκε στο 24' με κόκκινη κάρτα ενώ είχε προηγηθεί το δοκάρι του Κάλβιν στο 7'. Ο Τζοακίνι είχε επίσης δοκάρι στο 61' και στο 86' ο Μπαρτόλο σημάδεψε και πάλι τη δοκό.
Οι γηπεδούχοι, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, κράτησαν περισσότερο την μπάλα, αλλά ήταν ακίνδυνοι. Ο κόσμος του Άρη γιούχαρε παίκτες και διοίκηση και ο Χιμένεθ προανήγγειλε μεταγραφές.
Παναιτωλικός - ΑΕΛ 3-0
Σημαντική νίκη για τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την πρόσληψη του Γιάννη Αναστασίου η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ και πήρε πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.
Τα «καναρίνια» είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή και σε οργανωτικό ρόλο τον Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος «ευθύνεται» για τα γκολ των Χάρη Μαυρία (67’) και Κόστα Άλεξιτς (79’ με πέναλτι) κι ενώ το σκορ είχε ανοίξει, επίσης από την άσπρη βούλα, ο Μπένι Ενκολόλο στο ημίωρο.
Κακή για ένα ακόμα παιχνίδι η ΑΕΛ.
Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (8/11)
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0
Κυριακή (9/11)
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2
ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1
Ατρόμητος - Βόλος 0-1
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 25
2. ΠΑΟΚ 23
3. ΑΕΚ 22
4. Λεβαδειακός 18
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 15
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
9. Παναιτωλικός 11
10. Ατρόμητος 9
11. ΑΕΛ Novibet 7
12.Αστέρας AKTOR 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν 9 αγώνες.
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο (22/11)
19:30 Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Κυριακή (23/11)
17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός
19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά
21:00 ΑΕΚ - Άρης
Δευτέρα (24/11)
18:00 Βόλος-Λεβαδειακός
20:00 ΑΕΛ -ΟΦΗ
