Πράσινο το ντέρμπι, ερυθρόλευκη η κορυφή - Στο - 2 ο ΠΑΟΚ, ακολουθεί η ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Το ένα του Ζοάο Μάριο και το άλλο του Γιόβιτς για επιθετικά φάουλ. Ο ΟΦΗ περιορίστηκε σε αμυντικό παιχνίδι και ο Χρήστος Κόντης γνώρισε την 2η ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια στον πάγκο του.Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λίλο ο οποίος κράτησε για πολύ ώρα το μηδέν.Με άνεση πέρασε από τη Νεάπολη ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στο 37' με τον Νασιμέντο και είδε τον διαιτητή Βεργέτη να του ακυρώνει δύο γκολ (Μουζακίτης, Ρέτσος) στο 1ο μέρος.Η Κηφισιά ισοφάρισε με τον Παντελίδη στο 47' αλλά η χαρά της δεν κράτησε πολύ. Ο Ζέλσον κέρδισε πέναλτι με τον Ελ Κααμπί να ευστοχεί στην εκτέλεση για το 1-2 στο 57'. Στο 62' αποβλήθηκε ο Μαϊντάνα (2η κίτρινη) και στο 70' ο Ελ Κααμπί πάλι με πέναλτι έγραψε το 1-3. Και τα δύο πέναλτι τα έκανε ο Αμανί!Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρια με τον Ελ Κααμπί (25'), τον Ροντινέι (61') και τον Στρεφέτσα (90+4'). Η Κηφισιά δεν βρήκε χώρους για να παίξει όπως με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.Ο Λεβαδειακός συνέχισε την εκπληκτική του πορεία στη φετινή Super League, καθώς επιβλήθηκε με το εμφατικό 5-2 του Πανσερραϊκού με 5-2 στο «Λάμπρος Κατσώνης».Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασαν στο θρίαμβο με τα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (9’, 54’), Σεμπαστιάν Παλάσιος (45’+2’), Μπένχαμιν Βέρμπιτς (59’) και Φαμπρίτσιο Πεντρόζο (72’ με πέναλτι), έχοντας πλέον στο ενεργητικό τους 26 γκολ, καλύτερη επίθεση στην κατηγορία.Από την πλευρά του, ο Πανσερραϊκός του υπηρεσιακού Αλέξανδρου Βεργώνη, έδειξε λίγα πράγματα. Κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Τσε Νάνελι (13’), ενώ μείωσε στο τέλος με τον Αλέκσα Μάρας (88’), χωρίς ωστόσο να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους.Με συνέπεια στο πλάνο και έχοντας την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, ο Βόλος υπέγραψε ακόμη ένα «επαγγελματικό» διπλό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πέρασε από το Περιστέρι με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, χτίζοντας τη νίκη της πάνω στην άρτια ανασταλτική της λειτουργία και τη συγκέντρωση στα κρίσιμα μέτρα του γηπέδου.Το ματς κρίθηκε νωρίς, στο 25’, όταν ο Σαΐντ Χάμουλιτς υπέγραψε με πανέμορφο τέρμα τη διαφορά ποιότητας στην τελική ενέργεια. Ο δυναμικός φορ κινήθηκε ιδανικά στον χώρο και εκτέλεσε με αποφασιστικότητα, δίνοντας προβάδισμα που ο Βόλος υπερασπίστηκε με συνέπεια μέχρι τέλους.Ο Βόλος «έπιασε» ξανά τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ αντίθετα, ο Ατρόμητος μένει στη δέκατη θέση, πληρώνοντας ακριβά την αναποτελεσματικότητα στο δημιουργικό τρίτο και την έλλειψη καθαρών επιλογών στο τελείωμα των φάσεων.Τα είχε όλα εκτός από το πιο βασικό, το γκολ, το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε τρία δοκάρια και ο Άρης έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο και ήταν άφαντος.Ο Γαλανόπουλος αποβλήθηκε στο 24' με κόκκινη κάρτα ενώ είχε προηγηθεί το δοκάρι του Κάλβιν στο 7'. Ο Τζοακίνι είχε επίσης δοκάρι στο 61' και στο 86' ο Μπαρτόλο σημάδεψε και πάλι τη δοκό.Οι γηπεδούχοι, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, κράτησαν περισσότερο την μπάλα, αλλά ήταν ακίνδυνοι. Ο κόσμος του Άρη γιούχαρε παίκτες και διοίκηση και ο Χιμένεθ προανήγγειλε μεταγραφές.Σημαντική νίκη για τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την πρόσληψη του Γιάννη Αναστασίου η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε 3-0 της ΑΕΛ και πήρε πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.Τα «καναρίνια» είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή και σε οργανωτικό ρόλο τον Αλεξάντρου Ματσάν, ο οποίος «ευθύνεται» για τα γκολ των Χάρη Μαυρία (67’) και Κόστα Άλεξιτς (79’ με πέναλτι) κι ενώ το σκορ είχε ανοίξει, επίσης από την άσπρη βούλα, ο Μπένι Ενκολόλο στο ημίωρο.Κακή για ένα ακόμα παιχνίδι η ΑΕΛ.Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1Ατρόμητος - Βόλος 0-1Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-11. Ολυμπιακός 252. ΠΑΟΚ 233. ΑΕΚ 224. Λεβαδειακός 185. Βόλος 186. Παναθηναϊκός 157. Άρης 138. Κηφισιά 129. Παναιτωλικός 1110. Ατρόμητος 911. ΑΕΛ Novibet 712.Αστέρας AKTOR 713. ΟΦΗ 614. Πανσερραϊκός 5*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν 9 αγώνες.19:30 Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός20:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά21:00 ΑΕΚ - Άρης18:00 Βόλος-Λεβαδειακός20:00 ΑΕΛ -ΟΦΗ