Ομπράντοβιτς για Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αναχώρηση της Παρτίζαν από το Βελιγράδι, μίλησε για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτιαχτεί για να είναι ψηλά, τονίζοντας, τον τρόπο που παίζουν τα τελευταία χρόνια.

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει φτιαχτεί για να είναι ψηλά στη Euroleague. Είχαν επίσης ορισμένα προβλήματα με το ρόστερ, κάτι παρόμοιο με εμάς. Θα παίξουμε χωρίς τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Βάνια Μαρίνκοβιτς, οπότε θα μείνουν στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και παίζει πολύ καλά, και έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, οπότε έχουν αυτοματισμό στο παιχνίδι τους. Τους έχουμε αναλύσει και ελπίζω να έχουμε την ίδια επιθυμία όπως στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα», είπε ο Ζοτς.



