Μπαρτζώκας: Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε εν όψει του αυριανού (7/11, 21:15) αγώνα με την Παρτίζαν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και στη γενικότερη εικόνα μέχρι τώρα στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός δίνει τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς, υποδεχόμενος τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα τις τελευταίες ημέρες να αντιμετωπίζει προβλήματα με ιώσεις (Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ με τον τελευταίο να είναι αμφίβολος), ενώ ο έμπειρος τεχνικός έκανε και μια γενικότερη αναφορά στην Euroleague, τα μπάτζετ των ομάδων και την προσαρμογή των προερχόμενων από το NBA αθλητές.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ. Μπαρτζώκας:
Για το αν είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για σερί νικών με τα εντός έδρας: «Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά στην ουσία όχι. Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα ματς. Το καλό είναι ότι αποφεύγουμε το ταξίδι. Μια ομάδα συμπαγής όπου και να παίξει, θα είναι έτοιμη να παίξει. Περιμένουμε να παίξει καλύτερα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τη Ντουμπάι (η Παρτίζαν). Εμείς έχουμε κάποια θέματα με την προετοιμασία μας. Μια μέρα απουσία ο Γουόρντ με αρρώστια. Χθες ο Φουρνιέ ήταν άρρωστος και δεν ήρθε. Δεν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Μιλουτίνοφ που ήταν άρρωστος, μου είπε ο γιατρός πως και αυτός θα κάνει προπόνηση σήμερα και θα είναι αύριο. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουν και θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το ματς.
Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 4 προπονήσεις και να βελτιώσουμε την εκτέλεση μας. Να κάνουμε αποκατάσταση. Υπάρχει επιβάρυνση στους παίκτες. Θα είμαστε έτοιμοι αύριο, πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες».
Για τους τομείς που απαιτείται βελτίωση: «Με τη Χάποελ είχαμε πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι. Και οι παίκτες στην τακτική ήταν πολύ καλοί και η διάθεση που είχαν, η αυτοθυσία τους και η ενέργεια που είχαμε στην άμυνα. Το να παίξουμε καλύτερη άμυνα είναι ζητούμενο για εμάς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θέλουμε να είμαστε καλύτερα αμυντικά ομάδα. Έλειπαν ορισμένοι παίκτες που είναι καλοί αμυντικοί. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή νιώθουμε πως είμαστε πιο συμπαγείς. Επιθετικά έχουμε ταλέντο, να ειμαστε συμπαγείς αμυντικά».
Για τον Έβανς: «Χάρηκα πολύ, έκανε δύο πολύ καλές προπονήσεις. Νιώθει καλά αλλά πρέπει να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση μετά από τέτοια απουσία. Νομίζω θα ντεμπουτάρει στο ματς της Κυριακής».
Ενώ στη συνέχεια ερωτηθείς για την εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα τόνισε: «Είναι μικρό δείγμα. Μια πρώτη αξιολόγηση πρέπει να γίνει μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Είναι νωρίς τώρα. Οι τραυματισμοί επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομάδων. Το Eurobasket έπαιξε ρόλο. Οι ομάδες χτίζονται μέσα στη χρονιά. Το μπάτζετ που είχε ο Ερυθρός Αστέρας ή η Χάποελ ή η Ζαλγκίρις που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας της. Οι ομάδες επενδύουν εκτός από χρήματα και σε γνώση. Σε καλές επιλογές παικτών. Αυτή είναι η Euroleague. Κάθε χρονιά υπάρχει ομάδα που κανείς δεν περιμένει όπως η Παρί πέρυσι. Αλλά κάθε χρόνο εμφανίζονται κι άλλες. Θα πρέπει να τις κρίνουμε σε βάθος χρόνου.
Όλες οι ομάδες έχουν χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Να παίξουν 90 ματς. Ξέρουν καλά οι διοικήσεις και οι προπονητές πως πρέπει να επανδρωθούν οι ομάδες για να είναι αποτελεσματικές. Υπάρχει και δεξαμενή παικτών γιατί αυξήθηκαν οι ομάδες, αυξήθηκαν και τα μπάτζετ και μειώθηκαν οι παίκτες. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει σε τέτοιο επίπεδο από τις ΗΠΑ κατά βάση που θέλουν χρόνο προσαρμογής. Σίγουρα να καταλάβουν πως παίζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε 3 πεντάδες στην προπόνηση όταν είμαστε υγιείς. Ξέρουμε πως θα έχουμε μίνιμουμ δύο απουσίες κάθε εβδομάδα. Οπότε η αλήθεια είναι πως έχουμε μεγάλο ρόστερ».
