Μπαρτζώκας: Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε εν όψει του αυριανού (7/11, 21:15) αγώνα με την Παρτίζαν και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και στη γενικότερη εικόνα μέχρι τώρα στη Euroleague